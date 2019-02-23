День в истории: 23 февраля - Неевклидовая геометрия и патент на дизельный мотор

В этот день, 23 февраля, произошли такие события.

Начало неевклидовой геометрии

Николай Лобачевский vokrugsveta.ru

23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад “Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных“.

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В своем докладе Николай Иванович Лобачевский изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.

В “воображаемой“ геометрии высказанная теория сходимости параллельных прямых не произвела на присутствующих должного впечатления. Открытие Лобачевского осталось не принятым российскими учеными. На самом деле в этот день было положено начало открытию неевклидовой геометрии.

Открытие Николая Ивановича Лобачевского стало известно математикам мира только в 1840 году. Лучшие умы мира высоко оценили открытие и исследования Лобачевского.

Гёттингенское Научное общество по предложению выдающегося математика Карла Фридриха Гаусса избрало Николая Ивановича Лобачевского членом-корреспондентом.

Патент на дизельную установку

Одноцилиндровый дизельный мотор wikipedia.org

В 1824 году Сади Карно формулирует идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо «изменением объёма», то есть быстрым сжатием.

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В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года (в США в 1895 году), в 1893 году выпустил брошюру.

Ещё несколько вариантов конструкции были им запатентованы позднее. После нескольких неудач первый практически применимый образец, названный дизель-мотором, был построен Дизелем к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан.

Дизель активно занялся продажей лицензий на новый двигатель. Несмотря на высокий КПД и удобство эксплуатации по сравнению с паровой машиной, практическое применение такого двигателя было ограниченным: он был больше и тяжелее паровых машин того времени.

Взрыв самой близкой сверхновой

Остаток SN 1987A, снимок телескопа Хаббл wikipedia.org

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SN 1987A — сверхновая звезда, вспыхнувшая на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике-спутнике Млечного Пути, приблизительно в 51,4 килопарсека (168 тысяч световых лет) от Земли.

Свет вспышки достиг Земли 23 февраля 1987 года. Поскольку это была первая сверхновая, наблюдавшаяся в 1987 году, ей присвоили название SN 1987A.

В максимуме, достигнутом в мае 1987 года, она была видимой невооруженным глазом, пиковая видимая звездная величина составила +3[5]:185. Это самая близкая вспышка сверхновой, наблюдавшаяся со времён изобретения телескопа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие стрептомицина и запуск спутника с собаками.