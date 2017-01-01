Видео дня: Свадьба вслепую и лучшие фокусы в TIK TOK

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Олег и Ирина. Свадьба вслепую - 5 выпуск, 5 сезон

Олег - харизматичный, веселый мужчина, а еще - успешный свадебный ведущий. Он много зарабатывает и готов тратить деньги на свою девушку. У него было достаточно женщин, однако Олег считает, что выбирает "не таких". Он ищет свою единственную, которая справедливо оценит его и рядом с которой он сможет прославиться на весь мир. Ирина - молодая и обаятельная, была замужем за мусульманином, но не смогла принять разрешенных исламом других жен. Утверждает, что знает все о том, как сделать счастливым своего мужа. Получится ли у пары построить идеальные отношения и не станет помехой маленькая дочь Ирины?

ЛУЧШИЕ ФОКУСЫ В TIK TOK

Блогеры из Magic Five решили сделать ЛУЧШИЕ ФОКУСЫ В TIKTOK #2 ! И запустили свой хештег #m5tiktok. Теперь можно снять видео, запостить в Tik Tok под этим хештегом и попасть в ролик.

Напомним, днем ранее в тренды попали презентация Galaxy S10 и матч Ливерпуль-Бавария.

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