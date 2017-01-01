Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Свадьба вслепую и лучшие фокусы в TIK TOK

Комментариев: 0
В трендах - развлекательные шоу.

Олег и Ирина. Свадьба вслепую - 5 выпуск, 5 сезон

Олег - харизматичный, веселый мужчина, а еще - успешный свадебный ведущий. Он много зарабатывает и готов тратить деньги на свою девушку. У него было достаточно женщин, однако Олег считает, что выбирает "не таких". Он ищет свою единственную, которая справедливо оценит его и рядом с которой он сможет прославиться на весь мир. Ирина - молодая и обаятельная, была замужем за мусульманином, но не смогла принять разрешенных исламом других жен. Утверждает, что знает все о том, как сделать счастливым своего мужа. Получится ли у пары построить идеальные отношения и не станет помехой маленькая дочь Ирины? 

ЛУЧШИЕ ФОКУСЫ В TIK TOK 

Блогеры из Magic Five решили сделать ЛУЧШИЕ ФОКУСЫ В TIKTOK #2 ! И запустили свой хештег #m5tiktok. Теперь можно снять видео, запостить в Tik Tok под этим хештегом и попасть в ролик.

Напомним, днем ранее в тренды попали презентация Galaxy S10 и матч Ливерпуль-Бавария.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь