Мой кроссовок не может перезагрузиться: Обновление сломало обувь Nike

Ошибки программистов теперь влияют даже на обувь.

Пользователи кроссовок Nike испытывают технические трудности из-за ошибок программистов. Кроссовки Adapt BB за $350 — самая последняя модель в линейке высокотехнологичной обуви Nike с функцией автоматической шнуровки. В хайтек-обуви «шнурки» можно завязать простым нажатием кнопки в приложении на смартфоне (на самом деле шнурков там нет, а посадка регулируется более интеллектуально, но проблема возникла всё равно).

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Соответственно, кроссовки поставляются в комплекте с приложением Nike Adapt для Android и iOS. Приложение сопрягается с обувью и позволяет регулировать плотность посадки, настраивать подсветку кроссовок, а также смотреть, сколько времени автономной работы осталось у обуви. Но возникла проблема: приложение Nike для Android глючит.

Пользователи Android сообщают о различных глюках кроссовок после обновления прошивки. В некоторых случаях не обеспечивается надёжная связь с приложением, а в других случаях кроссовки вообще не подключаются. Приложение в Google Play затопили отзывами в 1 звезду из-за глючного обновления, пишет Ars Technica.

Один из пострадавших пишет: “При обновлении произошла ошибка, из-за чего вышел из строя правый кроссовок“. Другой говорит: “Приложение сихронизируется только с левым кроссовком, а затем каждый раз выдаёт ошибку. Кроме того, когда я пытаюсь переустановить и начать всё сначала, приложение говорит, что левый кроссовок уже подключен к другому устройству“.

“Мой левый кроссовок даже не может перезагрузиться“, — жалуется третий. Коллега по несчастью в комментариях советует ему выполнить ручную перезагрузку всей пары обуви “в соответствии с инструкцией“.

Компания Nike отреагировала на жалобы пользователей: “Мы знаем об этой проблеме и активно работаем над её решением“, — сообщил производитель.

Напомним, ранее Nike показала кроссовки из фильма Назад в будущее.

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