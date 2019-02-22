День в истории: Открытие стрептомицина и запуск спутника с собаками

В этот день, 22 февраля, произошли такие события.

День рождения Адольфа Кетле

Адольф Кетле wikipedia.org

Бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников научной статистики Адольф Кетле родился 22 февраля 1796 года.

Кетле еще раннем детстве обнаружил блестящие способности к математике и уже в возрасте 18 лет был учителем этого предмета в своем родном городе; в 1819 году, защитив диссертацию по геометрии, был приглашен преподавателем в брюссельский Atheneum.

Читай также: День в истории: Открытие Антарктиды и гибель Аполлон-1 Обратясь к изучению физики и астрономии, Кетле, вместе с Жаном Гийомом Гарнье, основал в 1825 году «Correspondance mathematique et physique», вскоре получившую большую известность в учёном мире; Кетле доказывал необходимость сделать её одним из главных предметов школьного обучения. Обратясь к изучению физики и астрономии, Кетле, вместе с Жаном Гийомом Гарнье, основал в 1825 году «Correspondance mathematique et physique», вскоре получившую большую известность в учёном мире; Кетле доказывал необходимость сделать её одним из главных предметов школьного обучения.

Посетив Англию, Шотландию, Швейцарию, Италию и Германию, Кетле, в 1832 году, принял заведование построенной по его плану в Брюсселе обсерваторией.

В 1834 году Адольф Кетле был избран в постоянные секретари брюссельской Академии наук; преподавал также астрономию и геодезию в Ecole militaire, состоял директором бельгийского статистического бюро и председателем учрежденной по его инициативе бельгийской центральной статистической комиссии.

В 1853 году Кетле был председателем на Брюссельской морской конференции.

В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Адольфа Кетле кратеру на обратной стороне Луны

Антибиотик стрептомицин

Зельман Ваксман в своей лаборатории в Ратгерском университете wikipedia.org

Стрептомицин — исторически первый антибиотик группы аминогликозидов и первый, оказавшийся активным против туберкулеза и чумы. Был открыт вторым после пенициллина американским микробиологом Зельманом Ваксманом.

Образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов.

Спутник Космос-110 с собаками на борту

Собаки Уголек и Ветеро wikipedia.org

Ветерок и Уголёк — беспородные собаки, запущенные в космос с 31-й площадки космодрома Байконур в 1 час 30 минут ночи 22 февраля 1966 года на биоспутнике «Космос-110». Установленный ими рекорд по продолжительности полёта (22 дня) был побит только спустя пять лет, во время выполнения неудачной миссии «Союз-11», когда советские космонавты провели на борту станции «Салют» и космического корабля «Союз» почти 24 дня. До сих пор этот полёт остаётся рекордным по длительности для собак.

Читай также: День в истории: первой женщине-космонавту — 75 лет Собаки были переданы на корабль за шесть часов до старта. До старта Уголька звали Снежок; он был переименован в Уголька, так как был тёмного окраса. Собаки были переданы на корабль за шесть часов до старта. До старта Уголька звали Снежок; он был переименован в Уголька, так как был тёмного окраса.

Спутник приземлился 17 марта, в семь часов вечера собаки уже были в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР, в котором и подготавливались к запуску в космос. Когда с собак сняли капроновые костюмы, оказалось, что у собак нет шерсти — только голая кожа, опрелости и пролежни. Собаки не стояли на ногах и были очень слабыми, у обеих были сильное сердцебиение и постоянная жажда. Через некоторое время они уже бегали по территории института, как обычные дворовые собаки. Впоследствии они дали здоровое потомство и прожили в виварии до конца своих дней.

Пёс Ветерок умер от старости, прожив после полета 12 лет.

Эксперимент на биоспутнике «Космос-110» дал много информации для подготовки первого в СССР длительного (почти 18 суток) полёта человека в космос. Это был полёт А. Г. Николаева и В. И. Севастьянова на корабле Союз-9.