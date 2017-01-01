SpaceX отправила израильский зонда на Луну

Falcon 9 вывел на орбиту спутник и лунный зонд.

SpaceX провела второй запуск Falcon 9 в этом году, и он вновь оказался успешным. Falcon 9 доставила на орбиту индонезийский коммуникационный спутник, экспериментальный аппарат военно-воздушных сил, а также израильский лунный зонд Beresheet. Последний за два месяца должен добраться до спутника Земли, прилуниться и начать работу.

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Разработкой Beresheet занималась израильская некоммерческая организация SpaceIL. Аппарат опустится на поверхность Луны в автоматическом режиме. Если все пройдет успешно, Beresheet станет первым аппаратом от частной компании, который достиг Луны.

SpaceX использовала дважды бывавшую в космосе Falcon 9: ее запускали в июле и октябре прошлого года. Сейчас ракета снова приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, и ее будут готовить к очередному старту. Илон Маск сообщил, что именно этот экземпляр Falcon 9 возьмут для первого тестового полета пассажирского модуля Crew Dragon.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны.

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