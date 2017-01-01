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Чудеса современного грима: Эксперименты

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Как из мужчины сделать женщину или из европейца - азиата?

Что можно сделать с человеческим телом с помощью красок? Какие хитрости существуют у профессиональных гримеров? Можно ли нарисовать рану на человеческом теле? Какие чудеса может сотворить правильный макияж с женским лицом? И что такое бодиарт - искусство или нет? 

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?

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Теги: эксперименты, видео, грим
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