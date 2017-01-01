В Украине запустили YouTube Kids

Сегодня официально запущен сервис для детей.

21 февраля официально запустили YouTube Kids - видеосервис для детей.

“Наши специалисты проверяют видео в приложении YouTube Kids, используя фильтры и отзывы пользователей, чтобы убедиться, что они подходят для семейного просмотра. Мы постоянно совершенствуем нашу систему защиты и предлагаем больше функций для родителей, чтобы помочь им подбирать правильный контент для своих семей“, - сказано в сообщении.

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Но на самом сервисе предупреждают, что время от времени дети могут наталкиваться на неприемлемые видео.

Обещаются такие функции:

Одобренное родителями содержание: контролируйте, что смотрят ваши дети и вручную выбирайте видео, каналы и коллекции, которые они могут видеть.

Профили детей: создайте до восьми детских профилей с индивидуальными параметрами просмотра, рекомендованными видео и настройками.

Блокировка: если вы нашли видео или канал, неприемлемые для вашего ребенка, заблокируйте их, чтобы автоматически удалить их из всех детских профилей.

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История просмотров: храните вкладки с контентом, который смотрят ваши дети в приложении.

Контроль поиска: включите поиск, чтобы дети могли находить больше видео, или выключите его, если хотите ограничить доступ к контенту.

Таймер:установите временные ограничения, чтобы определить, как долго дети могут использовать приложение.

Просмотр на телевизоре: смотрите видео YouTube Kids вместе с семьей на поддерживаемых телевизорах.

Напомним, в ноябре запустили сервис YouTube Music для Украины.

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