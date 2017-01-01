Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple стала лишь семнадцатой в списке инновационных компаний

Комментариев: 0
Apple потеряла место в десятке самых инновационных компаний
Apple потеряла место в десятке самых инновационных компаний
TechCrunch

Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2019 год. В топ-3 вошла только одна американская компания, а Apple потеряла в списке 16 позиций.

Читай также: Apple пригрозила отключением старых программ

Топ-10 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company:

  1. Meituan Dianping — китайская платформа, которая позволяет заказывать еду, бронировать отели и билеты. Компании также принадлежат велосипедная компания Mobike и собственный такси-сервис.
  2. Grab — южноазиатский сервис такси.
  3. NBA — национальная баскетбольная ассоциация.
  4. Walt Disney Company — по мнению Fast Company, Disney заслужил место в рейтинге благодаря работе над собственными видеосервисами.
  5. Stitch Fix — сервис для шопинга по подписке, который использует ИИ, чтобы подбирать одежду для клиентов. Эти вещи и аксессуары отправляются потенциальному покупателю — он может оставить понравившееся и вернуть то, что не подошло.
  6. Sweetgreen — сеть ресторанов и сервис доставки еды от фермеров.
  7. Apeel Sciences — компания создаёт съедобные покрытия для фруктов и овощей, которые помогают им дольше сохраняться свежими. 
  8. Square — разработчик решений для приёма и обработки электронных платежей.
  9. Oatly — шведский производитель продуктов питания, который сделал популярным один из самых «модных» напитков 2018 года — овсяное молоко.
  10. Twitch — стриминговый видеосервис от Amazon.

На 13 место рейтинга попала компания-разработчик VPN-сервиса HotSpot Shield. Alibaba заняла 15 строчку, Apple — 17 место, Mozilla — 49 позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple потеряла звание самой дорогой компании.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Apple, инновации, рейтинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь