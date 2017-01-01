Apple стала лишь семнадцатой в списке инновационных компаний

Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2019 год. В топ-3 вошла только одна американская компания, а Apple потеряла в списке 16 позиций.

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Топ-10 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company:

Meituan Dianping — китайская платформа, которая позволяет заказывать еду, бронировать отели и билеты. Компании также принадлежат велосипедная компания Mobike и собственный такси-сервис. Grab — южноазиатский сервис такси. NBA — национальная баскетбольная ассоциация. Walt Disney Company — по мнению Fast Company, Disney заслужил место в рейтинге благодаря работе над собственными видеосервисами. Stitch Fix — сервис для шопинга по подписке, который использует ИИ, чтобы подбирать одежду для клиентов. Эти вещи и аксессуары отправляются потенциальному покупателю — он может оставить понравившееся и вернуть то, что не подошло. Sweetgreen — сеть ресторанов и сервис доставки еды от фермеров. Apeel Sciences — компания создаёт съедобные покрытия для фруктов и овощей, которые помогают им дольше сохраняться свежими. Square — разработчик решений для приёма и обработки электронных платежей. Oatly — шведский производитель продуктов питания, который сделал популярным один из самых «модных» напитков 2018 года — овсяное молоко. Twitch — стриминговый видеосервис от Amazon.

На 13 место рейтинга попала компания-разработчик VPN-сервиса HotSpot Shield. Alibaba заняла 15 строчку, Apple — 17 место, Mozilla — 49 позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple потеряла звание самой дорогой компании.

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