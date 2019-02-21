Samsung показала четыре версии Galaxy S10 и гибкий смартфон

Также были представлены новые умные часы, браслет и наушники.

Компания Samsung представила четыре версии смартфона Galaxy S10, а также смартфон с гибким экраном Galaxy Fold. Кроме того, компания показала новые версии умных часов Galaxy Watch и браслетов Galaxy Fit, а также беспроводные наушники Galaxy Buds. Трансляция презентации проходила на YouTube-канале Samsung.

Galaxy Fold

В целом Galaxy Fold повторяет конструкцию представленного в прошлом году прототипа — он состоит из двух частей, соединенных петлевым механизмом, скрытым от глаз пользователя. На внутренней поверхности располагается основной экран с диагональю 7,3 дюйма и разрешением 1536 на 2152 пикселя. В правой верхней части экрана располагается вырез, в котором уставлены две камеры. На одной из наружных частей располагается второй экран, имеющий диагональ 4,6 дюйма и разрешение 840 на 1960 пикселей. Компания предлагает использовать его для нетребовательных применений, к примеру, просмотра ленты в социальной сети, и разворачивать основной экран для просмотра мультимедийного контента или больших текстов, а также для работы с несколькими приложениями.

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Компания работала вместе с Google над интеграцией в Android поддержки двухэкранных и складных устройств, поэтому при складывании или раскладывании смартфона интерфейс системы и приложений автоматически подстраивается под режим использования. Кроме того, когда смартфон находится в разложенном состоянии, система поддерживает многооконный режим работы, при котором пользователь может использовать одновременно три приложения.

В смартфоне используется неназванный процессор, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Кроме того, в нем установлено 12 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт постоянной памяти стандарта eUFS, а также аккумулятор емкостью 4380 милиампер-часов. Помимо камер на внутренней стороне в смартфоне установлено еще четыре камеры — три на задней стороне и одна над малым экраном. Продажи смартфона начнутся 26 апреля по цене от 1980 долларов.

Galaxy S10

В этом году, в отличие от прошлых, компания представила четыре устройства из линейки Galaxy S: S10E, S10, S10+ и S10 5G. Самое заметное отличие устройств от предыдущих — фронтальная камера, расположенная под отверстием внутри экрана, причем в старших версиях Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G в отверстии располагаются две камеры с разрешением 10 и восемь мегапикселей. Вторая камера используется в качестве камеры глубины. Кроме того, во всех устройствах кроме Galaxy S10 5G и S10E используются две задние камеры с разрешением 12 мегапикселей (в Galaxy S10E только одна) и еще одна с разрешением 16 мегапикселей. Основное отличие между камерами заключается в фокусном расстоянии. В Galaxy S10 5G также используется дополнительная камера глубины сзади. Кроме того, эта версия поддерживает связь стандарта 5G.

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Основное различие устройств между собой заключается в размере экрана. Galaxy S10E получил экран диагональю 5,8 дюймов, в Galaxy S10 установлен экран с диагональю 6,1 дюймов, в Galaxy S10+ используется экран с диагональю 6,4 дюйма, а Galaxy S10 5G получил экран с диагональю 6,7 дюйма. Во всех экранах используется матрица типа AMOLED, а их разрешение составляет 2280 на 1080 пикселей для Galaxy S10E и 3040 на 1440 пикселей для остальных моделей. В версии для американского рынка установлен чип Qualcomm Snapdragon 855, а остальные версии получат чип Samsung Exynos 9820. В зависимости от модели и версии смартфоны оснащены от 6 до 12 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт до одного терабайта постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3100 миллиампер-часов у Galaxy S10E, 3400 миллиампер-часов у Galaxy S10, 4100 миллиампер-часов у Galaxy S10+ и 4500 миллиампер-часов у Galaxy S10 5G.

Все смартфоны кроме Galaxy S10E оснащены ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, расположенным под экраном, 3,5 миллиметровым и USB-C разъемами, а также поддержкой карт памяти microSD (кроме Galaxy S10 5G) и двухсторонней беспроводной зарядки. Продажи устройств начнутся 8 марта по цене от 750 долларов за Galaxy S10E, 900 долларов за Galaxy S10 и 1000 долларов за Galaxy S10+, цена и дата начала продаж Galaxy S10 5G неизвестны.

Умные часы, браслеты и беспроводные наушники

Умные часы Galaxy Watch Active оснащены круглым экраном с диагональю 1,1 дюйма и разрешением 360 пикселей. В них установлен датчик сердцебиения и кровяного давления, аккумулятор емкостью 230 миллиампер-часов, 768 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта постоянной. Часы защищены от воды по стандарту IP68 и работают под управлением операционной системы Tizen 4.0. Устройство появится в продаже 8 марта по цене от 200 долларов. Умные браслеты Galaxy Fit и Fit e оснащены небольшим экраном, акселерометром и датчиком сердцебиения.

Компания представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds. Как и предыдущие версии Galaxy IconX, наушники заряжаются от кейса, заряда которого хватает на семь часов работы наушников. Будучи вынутыми из кейса они работают до 1,7 часа. Кейс можно зарядить с помощью беспроводной зарядки, в том числе от Galaxy S10. Компания упростила процесс синхронизации наушников со смартфонами и уменьшила количество шагов, необходимых для этого. Наушники поступят в продажу 8 марта по цене 130 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung случайно рассекретил внешний вид Galaxy S10.

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