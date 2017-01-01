Sony прекращает выпуск портативных консолей

Уходит еще одна эпохальная разработка.

Компания Sony на своем японском сайте опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что в ближайшее время будут прекращены поставки портативных консолей PlayStation Vita в торговые сети.

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Также известная японская компания подтвердила предыдущую информацию о скором прекращении производства портативной приставки PlayStation Vita в Японии. Точные сроки не сообщаются, однако можно вспомнить, что аналогичное заявление относительно PlayStation 3 компания делала за пару месяцев после фактического прекращения производства консоли.

В данный момент в продаже еще можно найти всего две модели PlayStation Vita в черном и синем вариантах исполнения корпуса, которые проходя под модельными номерами PCH-2000 ZA11 и PCH-2000 ZA23 соответственно. Однако компания рекомендует тем, кто планирует приобрести консоль в коллекцию, поторопиться.

Портативная консоль PlayStation Vita поступила в продажу в Японии в декабре 2011, а в феврале 2012 года появилась в США и Европе. Наибольшей популярностью устройство пользовалось у себя на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что был прекращен выпуск Blu-ray плееров.

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