TEFAL презентует IXEO - новое измерение в глажке

Современный мир побуждает каждого из нас идти в ногу со временем, следовать трендам, достигать целей и ни на минуту не останавливаться. Настоящее, особенно в мегаполисе, диктует собственные правила и беспощадно отбирает драгоценное время, которого ежеминутно становится все меньше и меньше.

Каждый день современного человека часто переполнен огромным потоком событий, который требует при любых обстоятельствах держаться в тонусе и быть на готове. Всего за несколько последних лет ежедневная жизнь человечества изменилась почти кардинально, начиная от внедрения гаджетов в разные сферы существования, завершая организацией быта. Бренд Tefal представил впечатляющую новинку – утюг с гладильной системой IXEO, которая отныне станет верным и неизменным помощником современного человека. IXEO от TEFAL – это революционный способ заботы о внешнем виде, который ворвется в современную жизнь.

Утюг с гладильной системой IXEO от TEFAL – это новое измерение в глажке, своеобразная универсальная система, которая включает в себя: утюг, отпариватель и гладильную доску Smart Board. Смарт-доска IXEO предлагает 3 позиции для идеальной, а главное быстрой и комфортной глажки или отпаривания, а именно: горизонтальную, вертикальную и под углом 30 градусов.

Инновация от Tefal существенно упрощает процесс глажки и экономит время. IXEO - это надежный помощник, который готов к использованию через 45 секунд с момента включения. Такое преимущество даёт возможность успеть утром не только позавтракать, а и в последний момент, перед выходом на работу, отпарить платье или рубашку. Инновационная система удобна и для длительной глажки, ведь ее утюг гораздо легче других классических моделей. Теперь отпарить и погладить вещи можно не только быстро, но и удобно.

IXEO, создан для того, чтобы облегчить наше настоящее, сделать его более комфортным и приятным. Простой и удобный в использовании, IXEO моментально разглаживает складки с помощью технологии Turbo Steam. Приятно поражает то, что IXEO приспосабливается к любой ткани, идеально отпаривая и разглаживая даже самые сложные складки на одежде. Все это, благодаря заостренному кончику утюга, который попадает в каждый уголок ткани.

Существенным и одним из важнейших преимуществ IXEO является высокая мобильность. Система легко и быстро поддается транспортировке даже в любом положении. Благодаря силе пара, уничтожает до 99,9% бактерий, IXEO профессионально и с легкостью дезинфицирует шторы, пуховые одеяла и даже чехлы для дивана.

IXEO от Tefal – это настоящая находка в квартире, не только отлично отпаривает и гладит, но и отличается стильным и изящным дизайном. Чистая отделка, невероятный черный и медный цвет делают IXEO образцом стиля и качества. Кроме того, утюг с гладильной системой не займет много пространства в доме, для хранения достаточно выделить небольшую полку в шкафу.

Новинка от Tefal – это оригинальный и универсальный помощник в доме, который создан для удобного и комфортного настоящего. Выбирая IXEO, мы не только идём навстречу инновациям, но и оставляем намного больше свободного времени на приятные моменты с семьей или друзьями.