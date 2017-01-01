Назван лучший смартфон по качеству видео

Это не Huawei и не iPhone.

Компания DxOMark, которая занимается тестированием камер и объективов, включая камеры современных смартфонов, опубликовала результаты тестирования нового флагманского камерофона Xiaomi Mi 9.

В общем итоге устройство набрало 107 баллов, уступив в общем рейтинге только Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro, которые получили по 109 баллов, разделив между собой первое и второе место в рейтинге DxOMark.

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Если посмотреть на результаты тестов отдельно за качество фото и видео, то получается следующее: Xiaomi Mi 9 получил 112 баллов за качество фото и 99 за качество видео. При этом у флагманов Huawei по 114 за качество фото и 97/98 за качество видео. Получается, что видеокамера у Xiaomi Mi 9 оказалась лучше, чем у Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.

Специалисты DxOMark подтвердили, что это лучший смартфон Xiaomi из всех, которые попадали к ним на тестирование. Камера позволяет получать великолепные снимки практически в любых ситуациях. Отдельной похвалы удостоилась вспышка, которая выполняет свою задачу просто отлично. Портретный режим на Xiaomi Mi 9 работает великолепно, также отлично показал себя двукратный зум без потери качества.

Новый король: Xiaomi Mi 9 стал лучшим в рейтинге DxOMark по качеству видео

Отдельно было отмечено, что в плане качества видеозаписи Xiaomi Mi 9 стал лучшим смартфоном из всех протестированных. Смартфон записывает видео разрешением 4К с минимальным уровнем шумов и великолепной стабилизацией, которая отлично работает даже в процессе ходьбы. Также камера хорошо справляется с записью видео в темное время суток.

Напомним, ранее были названы лучшие смартфоны 2018 года.

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