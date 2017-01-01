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Google выпустит собственную игровую приставку

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Презентация может состояться уже в марте.
Предполагаемый вид приставки
Предполагаемый вид приставки
gamenewsblog.ru

Компания Google проведет ежегодное мероприятие для разработчиков Game Developer Conference, которое пройдет с 18 по 23 марта.

Теперь же поисковый гигант разослал приглашение на ключевую пресс-конференцию, которая запланирована на 19 марта. На рекламном баннере не сообщаются подробности о том, что именно будет представлено на мероприятии. Google лишь отмечает, что мы узнаем все именно в этот день.

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Редактор издания Kotaku Джейсон Шрайер (Jason Schreier), не называя своих информаторов, заявляет, что 19 марта Google расскажет о том, куда уходят огромные суммы, которые поисковый гигант выделяет на направление видеоигр.

Высказываются несколько предположений. Кто-то уверен, что Google представит игровую консоль и даже эксклюзивные игры. Также ходят слухи, что Google покажет собственный стриминговый игровой сервис, который проходит под кодовым названием Project Yeti. Вместе с сервисом будут представлены консоль и фирменный игровой контроллер.

Сама компания Google не комментирует слухи.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Project CARS анонсировали собственную игровую приставку.

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