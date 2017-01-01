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Ролик с рекламой Galaxy S10 попал в сеть за сутки до анонса

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Сам телефон должны показать 20 февраля.
Кадр из рекламы
Кадр из рекламы

Производители мобильных устройств всё чаще допускают утечки в преддверии скорых анонсов. За сутки до официальной презентации Samsung Galaxy S10 на норвежском телевидении запустили рекламу нового флагмана. Зрители моментально сохранили ролик и начали им делиться в социальных сетях. На видео раскрыты некоторые особенности грядущего смартфона.

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В рекламном ролике демонстрируются Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus с отверстиями в экранах под фронтальные камеры. Кроме того, говорится об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев в дисплее, 3,5-мм разъёме для наушников, тройной основной камере и поддержке реверсивной беспроводной зарядки.

Уже завтра, 20 февраля, Samsung должна представить Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, упрощённый Galaxy S10e, Galaxy S10X с поддержкой 5G и гибкий смартфон Galaxy Fold.

Samsung Galaxy S10 S10 Plus Galax
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Напомним, ранее Samsung случайно рассекретил внешний вид Galaxy S10.

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Теги: Samsung, Galaxy S10, видео
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