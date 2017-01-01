Ролик с рекламой Galaxy S10 попал в сеть за сутки до анонса

Сам телефон должны показать 20 февраля.

Производители мобильных устройств всё чаще допускают утечки в преддверии скорых анонсов. За сутки до официальной презентации Samsung Galaxy S10 на норвежском телевидении запустили рекламу нового флагмана. Зрители моментально сохранили ролик и начали им делиться в социальных сетях. На видео раскрыты некоторые особенности грядущего смартфона.

Читай также: Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy S10

В рекламном ролике демонстрируются Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus с отверстиями в экранах под фронтальные камеры. Кроме того, говорится об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев в дисплее, 3,5-мм разъёме для наушников, тройной основной камере и поддержке реверсивной беспроводной зарядки.

Уже завтра, 20 февраля, Samsung должна представить Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, упрощённый Galaxy S10e, Galaxy S10X с поддержкой 5G и гибкий смартфон Galaxy Fold.

Samsung Galaxy S10 S10 Plus Galax 0:00 / 00:30

Напомним, ранее Samsung случайно рассекретил внешний вид Galaxy S10.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.