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Табачный дым портит жесткие диски

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Это касается любого дыма.
Табачный дым может повредить поверхность диска
Табачный дым может повредить поверхность диска
ixbt.com

Высокая скорость вращения шпинделя и сверхмалый зазор между магнитной головкой и пластиной создают условия, когда даже микроскопические частицы дыма могут вызывать появление царапин и способствовать разрушению магнитного слоя.

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Попасть внутрь накопителя дым может через отверстия, предназначенные для выравнивания давления. Вопреки своему названию и распространенному представлению, гермозона многих жестких дисков не является герметичной, поскольку это привело бы к перепадам давления вследствие изменения высоты над уровнем моря, на которой находится накопитель, или его температуры в процессе работы. И хотя производители устанавливают в отверстиях фильтры, а внутри гермозоны — пылеуловители, риск проникновения частиц сохраняется.

Кроме того, дым может оказать агрессивное воздействие на открытые части жесткого диска, в частности, на печатную плату контроллера. Опасность воздействия заключается в том, что оно проявляется не сразу, и поломка может произойти без видимой причины. 

Остается добавить, что речь идет не только о табачном, не о любом другом дыме.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что на использованных жестких дисках остаются ценные данные.

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Теги: жесткие диски, дым, табак
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