Видео дня: Open Kids – Под Утро и Дарья Телитченко – Шаленій

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Open Kids – Под Утро (Official Video)

Новый клип группы Open Kids за два дня набрал более 1,5 млн просмотров.

Дарья Телитченко – "Шаленій" – выбор вслепую

Дарья Телитченко исполнила песню "Шаленій" Гайтаны на слепых прослушиваниях в 5 выпуске 9 сезона Голоса страны.

Напомним, днем ранее в тренды попали Отбор на Евровидение и Газгольдер-2.

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