Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лондонский зоопарк показал рентгеновские снимки своих питомцев

Комментариев: 0
Всего сделано пять снимков.

Лондонский зоопарк опубликовал рентгеновские снимки пяти своих обитателей (всего в зоопарке живет 18 тысяч животных), сделанные во время регулярного медицинского осмотра, — на них можно увидеть, например, щетинистого броненосца по кличке Марион. Снимки N+1 предоставила пресс-служба зоопарка.

Читай также: Ученые нашли у Винни-Пуха заболевание зубов

Лондонский зоопарк — старейший в мире научный зоопарк, он открылся в 1828 году, и им управляет Лондонское зоологическое общество. С помощью рентгена ветеринары зоопарка регулярно оценивают состояние здоровья животных, при этом последних специально обучают спокойно вести себя на осмотрах и даже подставлять хвост, чтобы сдать кровь для анализа. 

На обнародованные снимки попали большеголовая черепаха Наси (относится к редким видам по классификации Международного союза охраны природы), щетинистый броненосец Марион, аризонский ядозуб Джилл, геккон токи Пи-Би и маисовый полоз Корнелиус. Медсестра зоопарка Хезер Макинтош, чьи слова цитирует пресс-служба, отметила, что ей особенно нравятся именно рентгеновские снимки змей, на которых можно рассмотреть от 200 до 400 позвонков этих животных.

Напомним, ранее мы публиковали 30 удивительных рентгеновских фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: фото, рентген, зоопарк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь