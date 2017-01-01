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Названы лучшие смартфоны 2018 года

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Издание Business Insider опубликовало свой список лучших телефонов.
OnePlus 6T назван лучшим смартфоном 2018 года
OnePlus 6T назван лучшим смартфоном 2018 года
cnet.com

Business Insider опубликовало список 20 лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Вне зависимости от присуждённых мест в общем рейтинге каждую упомянутую модель можно смело рекомендовать к покупке, отметили представители редакции.

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Первое место в топ-20 и звание лучшего смартфона 2018 года получил OnePlus 6T. В издании отметили, что, даже несмотря на то, что этот флагман не обладает беспроводной зарядкой, влагозащитой, зум-камерой или 2К-экраном, он полностью оправдывает свою цену, которая, кстати, на 200 долларов ниже, чем у конкурентов.

"Серебро" у iPhone XR, который во многом похож на iPhone XS, хотя и обладает более широкими рамками экрана и одинарной камерой. Эти и менее значимые отличия не стоят переплаты в 250 долларов, отметили редакторы Business Insider.

Ну и третье место занял дуэт смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL. Их похвалили за лучшие в своём классе камеры, а также чистую, продуманную и оперативно обновляемую ОС Android. В числе отмеченных недостатков — немного завышенная цена и «чёлка» у старшей версии.

Список смартфонов с 4 по 20 место выглядит следующим образом:

  • Samsung Galaxy Note 9;
  • iPhone XS и iPhone XS Max;
  • LG V40;
  • iPhone X;
  • Samsung Galaxy S9 Plus;
  • iPhone 8 Plus;
  • Samsung Galaxy S9;
  • Huawei Mate 20 Pro;
  • iPhone 8;
  • LG G7;
  • Razer Phone 2;
  • HTC U12+;
  • Samsung Galaxy S8 и S8 Plus;
  • iPhone 7 Plus;
  • Motorola Moto G6;
  • Motorola Moto Z3;
  • BlackBerry KEY 2.

Напомним, ранее были выбраны лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон.

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Теги: ТОП, смартфоны, итоги 2018 года
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