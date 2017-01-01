Названы лучшие смартфоны 2018 года

Издание Business Insider опубликовало свой список лучших телефонов.

Business Insider опубликовало список 20 лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году. Вне зависимости от присуждённых мест в общем рейтинге каждую упомянутую модель можно смело рекомендовать к покупке, отметили представители редакции.

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Первое место в топ-20 и звание лучшего смартфона 2018 года получил OnePlus 6T. В издании отметили, что, даже несмотря на то, что этот флагман не обладает беспроводной зарядкой, влагозащитой, зум-камерой или 2К-экраном, он полностью оправдывает свою цену, которая, кстати, на 200 долларов ниже, чем у конкурентов.

"Серебро" у iPhone XR, который во многом похож на iPhone XS, хотя и обладает более широкими рамками экрана и одинарной камерой. Эти и менее значимые отличия не стоят переплаты в 250 долларов, отметили редакторы Business Insider.

Ну и третье место занял дуэт смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL. Их похвалили за лучшие в своём классе камеры, а также чистую, продуманную и оперативно обновляемую ОС Android. В числе отмеченных недостатков — немного завышенная цена и «чёлка» у старшей версии.

Список смартфонов с 4 по 20 место выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy Note 9;

iPhone XS и iPhone XS Max;

LG V40;

iPhone X;

Samsung Galaxy S9 Plus;

iPhone 8 Plus;

Samsung Galaxy S9;

Huawei Mate 20 Pro;

iPhone 8;

LG G7;

Razer Phone 2;

HTC U12+;

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus;

iPhone 7 Plus;

Motorola Moto G6;

Motorola Moto Z3;

BlackBerry KEY 2.

Напомним, ранее были выбраны лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон.

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