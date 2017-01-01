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Видео дня: Отбор на Евровидение и Газгольдер-2

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В тренде - обзор и ТВ-шоу.

Второй нацотбор на Евровидение

За право представлять Украину на Евровидении-2019 во втором полуфинале боролись восемь участников:

1. Ivan NAVI
2. ANNA MARIA
3. KAZKA
4. КiRA MAZUR
5. LAUD
6. KHAYAT
7. Braii
8. Freedom jazz

[BadComedian] - Газгольдер 2 КЛУБАРЕ 

Новый обзор от Евгена Баженова за 3 дня набрал более 4 млн просмотров. В ролике он раскритиковал не только сам фильм, но и позицию рэпера Басты.

Напомним, ране в тренды попали попа как у Ким и 10 шпионских лайфхаков.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Bad Comedian
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