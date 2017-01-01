Видео дня: Отбор на Евровидение и Газгольдер-2
В тренде - обзор и ТВ-шоу.
Второй нацотбор на Евровидение
За право представлять Украину на Евровидении-2019 во втором полуфинале боролись восемь участников:
1. Ivan NAVI
2. ANNA MARIA
3. KAZKA
4. КiRA MAZUR
5. LAUD
6. KHAYAT
7. Braii
8. Freedom jazz
[BadComedian] - Газгольдер 2 КЛУБАРЕ
Новый обзор от Евгена Баженова за 3 дня набрал более 4 млн просмотров. В ролике он раскритиковал не только сам фильм, но и позицию рэпера Басты.
Напомним, ране в тренды попали попа как у Ким и 10 шпионских лайфхаков.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил