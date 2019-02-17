День в истории: 17 февраля - Язык программирования Ада и сожжение Бруно

В этот день, 17 февраля, произошли такие события.

В Риме сожжен Джордано Бруно

Казнь Бруно ucrazy.ru

Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано.

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Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано начинает публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве.

По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве обитаемых миров, сколько сам факт высмеивания основ веры.

Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. 17 февраля 1600 года по приговору суда инквизиции в Риме на площади Кампо ди Фьоре Джордано Бруно был сожжен на костре. Его последними словами были: «Сжечь – не значит опровергнуть».

День рождения Лаэннека

Рене Лаэннек wikipedia.org

Рене Лаэннек родился 17 февраля 1781 года в Кемпере. В 1786 году потерял мать и воспитывался сначала дядюшкой-аббатом, а 6 лет спустя другим дядей — Гийомом Лаэннеком, известным врачом, ректором Нантского университета.

К 14 годам окончил классическую школу и хорошо владел немецким, английским, греческим и латинскими языками. С 14 лет учился медицинской науке в госпиталях Нанта, посещал секционную. Любимым врачом Лаэннека называют французского хирурга Гийома Дюпюитрена, профессора парижского медицинского факультета, члена Парижской академии наук и Парижской медицинской академии, с которым у него поначалу не сложились отношения. В 1799 поступил на службу в республиканскую армию ассистентом хирурга. В 1801 году работал в одной из клиник Парижа под руководством М. Биша и Ж. Корвизара, личного врача Наполеона. В 1802 вышла его первая научная работа, посвящённая описанию симптоматики перитонитов, а вскоре после этого последовали статьи о циррозе печени и об анатомии оболочек головного мозга. В 1804 Лаэннек защитил диссертацию «Учение Гиппократа и практическая медицина». Затем он занялся частной врачебной практикой, опубликовал также множество статей о результатах наблюдения больных. В 1814 стал главным редактором «Медицинского журнала». С 1816 года работал врачом в парижской больнице Неккера.

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В 1816 году Лаэннек изобрел стетоскоп и разработал новую методику выслушивания больных. А случилось это, как пишет сам Лаэннек так: “ Я был приглашен к одной молодой даме, представлявшей большие признаки сердечной болезни, у которой прикладывание руки, а равно и перкуссия, не дали никаких результатов вследствие имевшейся у неё значительной жировой подстилки. Но так как возраст и пол больной не позволили мне предпринять описанный выше метод исследования, то мне пришло на память известное акустическое явление: прикладывая ухо к одному концу бревна, можно прекрасно расслышать дотрагивание иголкой до другого его конца. Я взял лист бумаги, сделал из него узкий цилиндр, один конец которого приставил к сердечной области и, приложив ухо к другому его концу, я был столь же удивлён, как и обрадован тем (fut aussi surpris que satisfait), что мог слышать удары сердца гораздо громче и точнее, чем это мне представлялось до тех пор при непосредственном прикладывании уха. Я тотчас пришел к заключению, что это средство может сделаться драгоценным методом исследования, который может быть применён не только при исследовании всех движений, обуславливающих образование внутри грудной клетки шумов, значит при исследовании дыхания, голоса, хрипения и, быть может даже флюктуации жидкости, излившейся в полость плевры или околосердечной сумки“.

Само собой, свернутой тетрадью долго было пользоваться нельзя, и Лаэннек был озабочен созданием более долговечного прибора. Он перепробовал множество материалов от камыша до каштана, пока не остановился на ореховом дереве. Свое изобретение он назвал “Le Cylindre“ — “цилиндр“, который имел длину 12 дюймов и диаметр 1,5 дюйма.

Первую пациентку, аускультацию которой Лаэннек провел новым инструментом, звали Мари Мелани Бассе. Позже своё изобретение Лаэннек переименовал в “стетоскоп“ (“осматриватель груди“). При помощи изобретённого им прибора он также открыл симптомы заболеваний грудной полости, дал их точное описание, сопоставил клинические данные с патологоанатомической картиной.

Язык программирования Ада

Ада Лавлейс intel.ru

Разработка языка была проведена в рамках международного конкурса, организованного и профинансированного министерством обороны США. Целью разработки было получение языка программирования, который мог бы стать единым для разработки проектов по заказам военного ведомства, главным образом, для разработки встроенных систем военного назначения и для больших военных компьютеров (на базе процессора iAPX 432 от Intel). Работа началась в 1975 году, с формирования набора требований к языку, который бы в полной мере удовлетворил разработчиков систем указанного типа. Первоначальный список требований, выпущенный под кодовым наименованием «Соломенный», был представлен на рецензию в ряд организаций и фирм, в течение двух лет последовательно уточнялся, в конечном счёте превратившись в итоговый документ под названием «Стальной».

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После завершения формирования требований был проведён анализ, который показал, что ни один из имеющихся языков программирования не удовлетворяет требованиям в достаточной мере, так что было принято решение разработать новый язык. Конкурс на его создание был объявлен в 1977 году, разработчикам было предложено базироваться на одном из трёх языков: Паскаль, Алгол-68 или ПЛ/1.

Из представленных на конкурс 15 проектов было отобрано 4 (все основаны на Паскале). Эти проекты были отправлены на дальнейшую доработку. На следующем этапе из 4 проектов отобрали два, из которых, после очередной доработки, был выбран один. Этот язык получил наименование «Ада» — разработавшая его группа под руководством француза Жана Ишбиа дала языку название в честь Августы Ады Кинг Лавлейс (1815—1852), дочери поэта Джорджа Байрона, которая занималась разработкой программ для вычислительной машины Бэббиджа и считается первым программистом в мире.

В 1983 году язык был официально стандартизован ANSI. Стандарт языка ANSI/MIL-STD-1815-A-1983 был утвержден 17 февраля 1983 года. Министерство обороны США сделало наименование «Ada» зарегистрированной торговой маркой, запретив выпускать трансляторы языка, не прошедшие официальную процедуру тестирования на соответствие стандартам. Процедура состояла в прогоне через тестируемый компилятор большого количества (более 1000) тестовых программ (так называемый комплект ACVC), для каждой из которых был однозначно определён результат тестирования: либо удачная компиляция, либо выдача вполне конкретного сообщения об ошибке. Тестирование проводилось по принципу «всё или ничего» — при ошибке в обработке хотя бы одного тестового примера компилятор считался не прошедшим тест, причём тестирование было действительно только на той аппаратной и программной платформе, на которой оно проводилось. Таким образом была в зародыше подавлена возможность образования “версий“ или “диалектов“ языка Ада.

Напомним, днем ранее мы вспоминали саркофаг Тутанхамона и Киотский протокол.