Видео дня: Попа как у Ким и 10 шпионских лайфхаков

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NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ

Клип "Попа Как у Ким" — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе.

10 шпионских лайфхаков

Как думаете, быть настоящим шпионом – это сложно? Только не суперсекретными лайфхаками от Трум Трум. Смотрите новое видео и убедитесь, что стать профессиональным шпионом может каждый.

Напомним, днем ранее в тренды попали первый рок-фест в СССР и Свадьба вслепую.

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