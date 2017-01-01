Видео дня: Попа как у Ким и 10 шпионских лайфхаков
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ
Клип "Попа Как у Ким" — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе.
10 шпионских лайфхаков
Как думаете, быть настоящим шпионом – это сложно? Только не суперсекретными лайфхаками от Трум Трум. Смотрите новое видео и убедитесь, что стать профессиональным шпионом может каждый.
Напомним, днем ранее в тренды попали первый рок-фест в СССР и Свадьба вслепую.
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