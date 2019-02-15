Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Индии угнали грузовик со смартфонами Xiaomi

Комментариев: 1
Подозревается сотрудник компании.
Товар перегрузили в другую машину
Товар перегрузили в другую машину
ixbt.com

В Индии в эту среду произошло ограбление, в котором фигурируют смартфоны Xiaomi. Целью злоумышленников стал целый грузовик, которые вез ценный груз мимо деревни Дагадарти в город Калькутта.

Читай также: Воры угнали два грузовика с PlayStation на $1 млн

В полицейском рапорте говорится о том, что ограбление произошло, когда водитель грузовика остановился, чтобы немного отдохнуть. Четыре грабителя избили водителя, после чего привязали его к дереву.

Они сели в машину, в которой были смартфоны Xiaomi на сумму более 140 тыс. долларов. Позже они бросили автомобиль в деревне Говраварам, где груз был перемещен в другой грузовик, и скрылись с полицейских радаров.

Местные жители, которые обнаружили водителя привязанным к дереву, оказали ему первую помощь и вызвали полицию, которая сразу же занялась поиском грузовика. Полиция заявила, что ограбление было заранее спланировано, добавив, что информатор, который слил маршрут движения, скорее всего, является сотрудником Xiaomi.

Грузовик вез различные модели смартфонов Xiaomi стоимостью от 85 до 200 долларов. Флагманов в партии не было.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты-хакеры сумели "угнать" яхту с помощью GPS.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Xiaomi, грузовик, угон, смартфоны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
nvk1945    15.02.2019, 12:16
Оценка:  -1
nvk1945
И сказали, что он поедет на Киев)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь