Китай наступает: iPhone могут сместить с лидирующих позиций в Европе

На первом месте остается Samsung .

Доля iPhone падает не только в Китае, но и в других странах. Об этом свидетельствуют данные компании Canalys, которая изучила рынок телефонов в Европе и Таиланде.

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Samsung продолжает оставаться лидером на европейском рынке с долей 28,7%. Apple находится на втором месте: 26%, что неплохо. Но динамика не позитивная.

В последнем квартале прошлого года Samsung поднялась на 0,4%, а Apple потеряла 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Намного заметнее успех китайских производителей в Европе. Поставки смартфонов Huawei увеличились на 55,7% и достигли 13,3 миллиона устройств. Компания заняла 13,3% рынка.

Эксперты прогнозируют, что такими темпами Huawei скоро вытеснит Apple со второго места.

График по продажам

Xiaomi тоже активно завоевывает европейский рынок. В конце прошлого года поставки смартфонов выросли на 62% и компания заняла 6% рынка.

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Аналогичная ситуация в Таиланде. Oppo, Huawei и Vivo продемонстрировали впечатляющий рост, а Samsung и Apple сократили поставки: на 36,1% и 52,2% соответственно.

Хотя Apple и считает, что в снижении продаж iPhone виноват Китай, на других рынках ситуация складывается не лучшим образом.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.

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