Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Китай наступает: iPhone могут сместить с лидирующих позиций в Европе

Комментариев: 1
На первом месте остается Samsung .
Huawei дышит Apple в спину
Huawei дышит Apple в спину
AppleInsider.ru

Доля iPhone падает не только в Китае, но и в других странах. Об этом свидетельствуют данные компании Canalys, которая изучила рынок телефонов в Европе и Таиланде.

Читай также: iPhone с двумя симками будет выпускать только для Китая

Samsung продолжает оставаться лидером на европейском рынке с долей 28,7%. Apple находится на втором месте: 26%, что неплохо. Но динамика не позитивная.

В последнем квартале прошлого года Samsung поднялась на 0,4%, а Apple потеряла 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Намного заметнее успех китайских производителей в Европе. Поставки смартфонов Huawei увеличились на 55,7% и достигли 13,3 миллиона устройств. Компания заняла 13,3% рынка.

Эксперты прогнозируют, что такими темпами Huawei скоро вытеснит Apple со второго места.

График по продажам
График по продажам

Xiaomi тоже активно завоевывает европейский рынок. В конце прошлого года поставки смартфонов выросли на 62% и компания заняла 6% рынка.

Читай также: Китай и Индия объявили бойкот Apple

Аналогичная ситуация в Таиланде. Oppo, Huawei и Vivo продемонстрировали впечатляющий рост, а Samsung и Apple сократили поставки: на 36,1% и 52,2% соответственно.

Хотя Apple и считает, что в снижении продаж iPhone виноват Китай, на других рынках ситуация складывается не лучшим образом. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: iPhone, Apple, Xiaomi, Huawei
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
GreenPeace!    15.02.2019, 10:48
Оценка:  0
GreenPeace!
Обе марки достойные.У мужа S8, у меня 6s ...камера в Самсунге намного круче.Но свой айфон я бы не поменяла на него.Каждому свое.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь