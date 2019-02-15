Китай наступает: iPhone могут сместить с лидирующих позиций в Европе
Доля iPhone падает не только в Китае, но и в других странах. Об этом свидетельствуют данные компании Canalys, которая изучила рынок телефонов в Европе и Таиланде.
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Samsung продолжает оставаться лидером на европейском рынке с долей 28,7%. Apple находится на втором месте: 26%, что неплохо. Но динамика не позитивная.
В последнем квартале прошлого года Samsung поднялась на 0,4%, а Apple потеряла 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Намного заметнее успех китайских производителей в Европе. Поставки смартфонов Huawei увеличились на 55,7% и достигли 13,3 миллиона устройств. Компания заняла 13,3% рынка.
Эксперты прогнозируют, что такими темпами Huawei скоро вытеснит Apple со второго места.
Xiaomi тоже активно завоевывает европейский рынок. В конце прошлого года поставки смартфонов выросли на 62% и компания заняла 6% рынка.
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Аналогичная ситуация в Таиланде. Oppo, Huawei и Vivo продемонстрировали впечатляющий рост, а Samsung и Apple сократили поставки: на 36,1% и 52,2% соответственно.
Хотя Apple и считает, что в снижении продаж iPhone виноват Китай, на других рынках ситуация складывается не лучшим образом.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.
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