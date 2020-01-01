День в истории: 15 февраля - Падение Челябинского метеорита и рождение Галилея

В этот день, 15 февраля, произошли такие события.

День рождения Галилео Галилея

Галилео Галилей history-doc.ru

Галилео Галилей, основоположник экспериментальной физики, ученый, философ, математик, физик и астроном, родился 15 февраля 1564 года в городе Пиза, в семье известного музыканта.

С 1581 года он изучал медицину в Пизанском университете. В 1586 году свет увидел первый труд ученого “Маленькие гидростатические весы“, а в 1590 году была опубликована книга “О движении“ с разгромной критикой учения Аристотеля.

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В 1592 году Галилей стал преподавателем механики, астрономии и математики в университете Падуи. С 1606 года Галилей начал заниматься астрономией.

В июле 1609 года он построил свою первую подзорную трубу и начал систематические астрономические наблюдения. На основании наблюдений Галилей сделал вывод, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной.

Галилей начинает все смелее пропагандировать учение Коперника. В 1616 году одиннадцать видных богословов рассмотрели учение Коперника и пришли к выводу о его ложности. Галилея вызвали из Флоренции в Рим и потребовали прекратить пропаганду еретических представлений об устройстве мира. Галилей был вынужден подчиниться.

В 1632 году вышла в свет его книга “Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой“, в которой Галилей говорит о неправильности взглядов Аристотеля и Птолемея. Санкции последовали незамедлительно. Галилея вызвали в Рим на суд. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. Церковь обвиняет ученого в ереси, и для сохранения своей жизни он вынужден признать гелиоцентрическую систему строения мира ложной. 22 июня Галилей, стоя на коленях, произнес предложенный ему текст отречения.

В последние годы жизни он находился под домашним арестом под надзором инквизиции. Галилео Галилей умер 8 января 1642 года в Арчетри. И только в 1992 году папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

Обнаружение магнитного действия электричества

Магнит и электричество обладают похожими свойствами ruspekh.ru

В 1820 году датский профессор физики 43-летний Ганс Кристиан Эрстед демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. По одной из версий это произошло 15 февраля 1820 года.

Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед якобы всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества.

Продемонстрировав, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу расположенного вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науке неизвестный.

Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков. Это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающиеся параллельно учения об электричестве и магнетизме.

Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: “Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку“. После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ.

Он продолжил заниматься наукой — в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрёл пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой.

Падение Челябинского метеорита

След от падения метеорита youtube.com

Рано утром 15 февраля 2013 года тысячи жителей города Челябинска, а также окрестных населенных пунктов наблюдали уникальнейшее явление – над Уральской частью России прошел метеоритный дождь. Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город.

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Вот как описывают его очевидцы: “Сначала утреннее сумрачное небо над Челябинском озарило яркое свечение, исходящее от достаточно большого огненного шара. Небесное тело пронеслось над городом с высокой скоростью и оставило после себя длинный белый шлейф. Было ощущение, что в считанные секунды воздух над городом раскалился. Через несколько минут после завораживающего зрелища раздались два отчетливых взрыва такой силы, что во многих зданиях ударной волной выбило стекла вместе с оконными рамами, машины взревели, люди начали выбегать на улицу. Началась паника…“.

Изначально свидетели этого явления строили версии, что упал самолет или в воздухе взорвалась боевая ракета (в Челябинской области находится несколько военных полигонов). И лишь через два часа МЧС России сообщило, что утром над Челябинском прошел метеоритный дождь.

Согласно расчетам НАСА, причиной “дождя“ стал метеороид около 17 метров в диаметре и порядка 10 тысяч тонн весом. Войдя в атмосферу Земли на скорости примерно 18 километров в секунду, через 32,5 секунды он разрушился, что и вызвало серию ударных волн. Мощность взрыва, по оценкам сотрудников ИНАСАН, составила от 0,4 до 1,5 Мт в тротиловом эквиваленте.

По поводу места падения осколков “челябинского метеорита“, как окрестили это явление впрессе, до сих пор ходят противоречивые мнения. Хотя предприимчивые местные жители, спустя считанные после падения метеорита часы, уже активно продавали найденные ими “осколки“ через Интернет, но официальной информации об обнаружении следов небесного тела не было. Они появились позже, когда члены метеоритной экспедиции Уральского федерального университета обнаружили в районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, а потом и в ряде других мест.

В октябре 2013 года именно со дна озера Чебаркуль были подняты наиболее крупные фрагменты метеорита. По оценкам НАСА, “челябинский метеорит“ стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Такие события, по словам ученых, происходят не чаще одного раза в 100 лет. Кстати, метеорит получил официальное название “Челябинск“, поскольку обломки метеорита, взорвавшегося в районе Челябинска, упали на обширной территории Челябинской области.

Человеческих жертв после падения метеорита над Челябинском не было, несмотря на то, что пострадало более 1,6 тысячи человек. Большинство из них были просто отброшены ударной волной и обратились в больницы с ушибами и порезами от выбитых стекол.

Напомним, днем ранее мы вспоминали появление YouTube и день компьютерщиков.