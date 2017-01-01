На Марсе установили бур для измерения температуры планеты

Миссия InSight стартовала в прошлом году.

Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно выгрузила на поверхность Красной планеты инструмент HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), который вскоре должен пробурить пятиметровую скважину в грунте Марса для изучения тепловых потоков в нем, сообщается на сайте миссии.

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Старт новой автоматической исследовательской миссии InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) состоялся 5 мая 2018 года. Ее основной задачей является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах. Посадка на поверхность Красной планеты произошла 26 ноября 2018 года в районе нагорья Элизиум. Научная нагрузка аппарата состоит из нескольких приборов, двух камер, датчика погоды и уголкового отражателя.

После приземления станция успешно развернула свои солнечные панели и передала на Землю снимки, благодаря которым стало понятно, что посадочная платформа села в небольшой, засыпанный песком и пылью ударный кратер, и немного наклонена вбок. В дальнейшем инженеры миссии при помощи 2,4-метровой роботизированной руки IDA (Instrument Deployment Arm), с закрепленной на ней камерой IDC (Instrument Deployment Camera), провели визуальный осмотр посадочной платформы и сняли селфи, а также обследовали рабочую область на грунте рядом со станцией, размером четыре на два метра, которая предназначена для размещения основных научных инструментов миссии. 19 декабря 2018 года на поверхность Марса был опущен сейсмограф SEIS, в течение месяца команда миссии выравнивала положение сейсмографа относительно поверхности, регулировала работу датчиков и длину шлейфа, соединяющего инструмент со станцией, а также максимально приближала дно сейсмографа к поверхности Красной планеты, после чего 2 февраля 2019 года при помощи роботизированной руки сейсмограф накрыли ветро- и теплоизолирующим колпаком.

12 февраля 2019 года устройство HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) было размещено на поверхности Марса, в 1,5 метрах от посадочной платформы в пределах рабочей области, свободной от камней, при помощи роботизированной руки. Оно является вторым основным научным инструментом миссии, которое предназначено для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.

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Инструмент представляет собой термоленту с закрепленными на ней датчиками температуры, сделанными из платины, нагревателями и датчиками наклона для определения положения инструмента. Вводиться лента в толщу грунта будет при помощи электромеханического 40-сантиметрового бура, способного погружаться в почву на глубину до пяти метров. Для сравнения — рекордная глубина, до которой добирался марсоход «Кьюриосити», составляет 7,5 сантиметра, станция «Феникс» проникала на 18 сантиметров в грунт, а спускаемый аппарат «Викинга-1» — на 22 сантиметра. Однако для полноценного анализа грунта инструмент не предназначен, хотя сможет получить некоторую информацию о минеральном составе на основе данных о теплопроводности различных участков почвы. Первый контакт с поверхностью Марса бурового устройства ожидается в ближайшие несколько дней.

Напомним, аппарат InSight успешно сел на Марс в ноябре прошлого года.

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