Видео дня: Первый рок-фест в СССР и Свадьба вслепую

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Русский Вудсток - первый рок-фест в СССР

30 лет назад Джон Бон Джови, Оззи Осборн и много других иностранных артистов пережили одно из самых удивительных приключений в своей жизни.

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Все закрутилось в 80-е в Америке: топовый музыкальный менеджер Док Макги оказался причастен к транспортировке 18 тонн марихуаны. Чтобы избежать тюрьмы, ему пришлось очень усердно и очень щедро ввязаться в благотворительность. Одним из результатов этой благотворительности стал первый рок-фестиваль в истории СССР.

Хотя уже вовсю шумела перестройка, железный занавес был поднят не до конца. Но люди, которые жили в Советском Союзе, уже давно обожали рок-музло. В августе тех, кого обожали, они впервые увидели живьем.

Александр и Светлана. Свадьба вслепую – 4 выпуск, 5 сезон

Александр пришел на проект, чтобы найти будущую спутницу жизни, которая будет поддерживать его и верить в него. Мужчине 40 лет, он ресторатор и уже был женат, но жена его бросила. Доброго и рассудительного Александра познакомят с харизматичной Светланой. У нее свой бизнес, она очень сильная личность, а еще мать четверых детей. Не спугнет ли Сашу наличие детей? И все ли сложится хорошо у такой, на первый взгляд, идеальной пары?

Напомним, днем ранее в тренды попали Батутная арена в квартире и FACE – Юморист.

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