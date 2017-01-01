День в истории: Появление YouTube и день компьютерщиков

В этот день, 14 февраля, произошли такие события.

Кругосветная экспедиция Лаперуза

Экспедиция Лаперуза topwar.ru

1 августа 1785 года Лаперуз вышел из Бреста на двух фрегатах "Буссоль" (Компас) и "Астролябия" в 500 тонн водоизмещения каждый, имея команду в 220 человек, в состав которой помимо собственно офицеров и матросов входили: астроном, врач, три натуралиста, математик, три художника и даже несколько священников с техническим образованием.

Перед экспедицией стояли многочисленные задачи — географические, этнологические, экономические (изучение возможности охоты на китов и сбора пушнины), политические — возможность основания французских баз и совместной с испанскими союзниками колонизации Филиппин. Программа экспедиции включала плавания в северной и южной частях Тихого океана с посещением Дальнего Востока и Австралии.

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Буссоль и Астролябия обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове Пасхи, в Гавайском архипелаге. В конце июня 1786 года они достигли Аляски, где Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. 13 июля здесь же, в бухте, получившей название Порт Французов (ныне бухта Литуйя), из-за сильного течения были потеряны барка и две шлюпки с 21 человеком. Отсюда экспедиция правились в порт Монтерей (Калифорния), где Лаперуз сделал описание францисканских миссий и составил критическую заметку о дурном приеме со стороны индейцев.

Далее он снова пересек Тихий океан, совершив остановку в Макао, где была продана приобретенная на Аляске пушнина, а прибыль от ее реализации поделена между экипажем. В следующем году, после стоянки в Маниле, Лаперуз направился к берегам северо-восточной Азии, где заново открыл остров Квельпарт (Чеджудо), известный европейцам только по факту крушения подле него нидерландского судна в 1653 году. После обследования берегов Корейского полуострова он направился к Оку-Йесо (Oku-Yeso), нынешнему Сахалину. Здесь экспедицией был открыт пролив длиной 101 км между Сахалином и островом Хоккайдо (ныне — пролив Лаперуза).

Несмотря на полученную от жителей Хоккайдо информацию, Лаперузу не удалось совершить еще одно открытие: поднимаясь выше 51 градуса северной широты, он был введен в заблуждение постоянным уменьшением глубин и решил, что Сахалин является полуостровом, соединенным с материком песчаным перешейком. Переждав начавшийся шторм в удобной бухте, которую назвал заливом Де Кастри (ныне залив Чихачева), Лаперуз пошел на юг, по дороге дав название южной оконечности острова - мысу Крильон.

24 января 1788 года корабли зашли в Ботанический залив, где обнаружили стоящий там с 18-20 января Первый флот с полутора тысячами англичан, направленный для начала колонизации Австралии. Хотя Лаперуз и не повстречал командующего флотом Артура Филлипа, ушедшего в поисках лучшего места на HMS Supply в Порт-Джексон, англичане встретили Лаперуза любезно, но отказались снабдить его корабли большей частью необходимого в виду того, что он не имел достаточных средств для оплаты.

Лаперуз отдал письма, принял на борт свежую воду и 10 марта вышел в море, чтобы посетить Новую Каледонию, острова Санта-Крус, Соломоновы острова и восточный и южный берега Австралии. Больше его и его людей никто не видел.

Исчезновение экспедиции Лаперуза глубоко взволновало всех, кто так или иначе был связан с ней или испытывал чувство уважения к французскому мореплавателю. Существует предание, что даже последними словами Людовика XVI на эшафоте был обращённый к палачу вопрос: "Нет ли вестей от Лаперуза?"

14 февраля 1791 года кругосветная экспедиция Лаперуза официально объявлена пропавшей.

День компьютерщика

ENIAC wikipedia.org

14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика.

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14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator). Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования.

ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран. Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и экспериментальные варианты.

Если уж на то пошло, то первым компьютером вообще была аналитическая машина Бэббиджа... Но ENIAC был первым реально работающим на практических задачах компьютером.

Между прочим, именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления. ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В армии были отделы, занимающиеся обсчетом баллистических таблиц для нужд артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на должности Армейского Калькулятора. Естественно, мощности и производительности этих "вычислительных ресурсов" армии не хватало. Именно поэтому кибернетики в начале 1943 года приступили к разработке концепции нового вычислительного устройства — компьютера ENIAC.

Создан сервис YouTube

Создание YouTube ndtv.com

YouTube – сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря простоте и удобству использования,

YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей. Причем здесь представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи.

Сервис YouTube был основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими работниками компании PayPal – С.Ченом, Ч.Херли, Д.Каримом – в Сан-Бруно, Калифорния (США). Они использовали технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Этот проект быстро стал хорошим средством развлечения, сформировав свое сообщество, и по статистическим данным опередил по популярности социальную сеть MySpace.

Самое первое видео – 18-секундный ролик любительской съемки американца Карима в зоопарке Сан-Диего – на YouTube было размещено 23 апреля 2005 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали День радио и патент на кинокамеру.

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