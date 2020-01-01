День в истории: 13 февраля - День радио и патент на кинокамеру

В этот день, 13 февраля, произошли такие события.

Всемирный день радио

День радио oreninform.ru

Всемирный день радио (World Radio Day) — молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир “Радио ООН“, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

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Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. Оно является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат.

Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и самые уязвимые группы населения: безграмотных людей и инвалидов, беднейшее население, женщин и молодежь, давая им возможность принять участие в общественных дискуссиях независимо от уровня образования.

К тому же коротковолновое вещание часто называют “радио кризиса“, поскольку такое вещание – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Более того, радио играет выдающуюся роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях. Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио, который каждый год проходит под определённым девизом.

Патент на первую кинокамеру

Камера братьев Люмьер Ruspekh.ru

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.

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История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. Боль не дала Луи уснуть до утра. Но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением.

Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь.

28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале “Гран-кафе“ ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма “Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота“. С этого коммерческого показа собственно было положено начало мирового кино.

День рождения Лежена-Дирихле

Петер Густав Лежён-Дирихле wikipedia.org

Дирихле родился в вестфальском городе Дюрене в семье почтмейстера. Его предки были выходцами из бельгийского городка Ришле (Richelet), этим обусловлено происхождение необычной для немецкого языка фамилии. Часть фамилии “Лежен“ имеет аналогичное происхождение — деда называли “молодым человеком из Ришле“ (фр. Le Jeune de Richelet).

В 12 лет Дирихле начал учиться в гимназии в Бонне, спустя два года — в иезуитской гимназии в Кёльне, где в числе прочих преподавателей его учил Георг Ом.

С 1822 по 1827 год жил в качестве домашнего учителя в Париже, где вращался в кругу Фурье.

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В 1825 году Дирихле вместе с А. Лежандром доказал великую теорему Ферма для частного случая n=5. В 1827 г. молодой человек по приглашению Александра фон Гумбольдта устраивается на должность приват-доцента университета Бреслау (Вроцлав). В 1829 г. он перебирается в Берлин, где проработал непрерывно 26 лет, сначала как доцент, затем с 1831 г. как экстраординарный, а с 1839 г. как ординарный профессор Берлинского университета.

В 1831 году Дирихле женится на Ребекке Мендельсон-Бартольди, сестре знаменитого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди.

В 1855 году Дирихле становится в качестве преемника Гаусса профессором высшей математики в Гёттингенском университете. В числе его достижений — доказательство сходимости рядов Фурье.

Дирихле принадлежит ряд крупных открытий в самых разных областях математики, а также в механике и математической физике.

В анализе и математической физике он ввёл понятие условной сходимости ряда и дал признак сходимости. Доказал разложимость в ряд Фурье всякой монотонной кусочно-непрерывной функции. Высказал плодотворный Принцип Дирихле. Существенно продвинул теорию потенциала.

В теории чисел доказал теорему о прогрессии: последовательность {a + nb}, где a, b — взаимно простые целые числа, содержит бесконечно много простых чисел.

Помимо прямых учеников, лекции Дирихле оказали огромное влияние на Римана и Дедекинда.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Дарвина и полет на Венеру.