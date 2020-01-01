День в истории: 12 февраля - Рождение Дарвина и полет на Венеру

В этот день, 12 февраля, произошли такие события.

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Чарльз Дарвин ethnomir.ru

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day), приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

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Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.

Набиравшие популярность в 1990-х годах в университетских кругах США идеи учреждения праздника, посвященного Дарвину, были претворены в жизнь в 2001 году. Тогда это выглядело как регистрация двумя активистами Амандой Чесворт и Робертом Стивенсом некоммерческой организации под названием “Программа Дня Дарвина“.

Впоследствии был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма, а также образовательных материалов, и участвующий в организационных процессах по проведению праздника и мероприятий, приуроченных к этой дате.

С этого момента День Дарвина отмечается во многих ВУЗах разных стран мира. Однако, сначала празднования носили скорее спонтанный характер, когда в том или ином учебном заведении организовывали мероприятия в память об английском ученом и его открытиях.

Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Дарвина часто подвергается критике, география празднования Дня все расширяется. Праздник стал действительно международным. В первую очередь идея его проведения была поддержана в научных кругах, так как День направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки. Поэтому есть и второе название – Международный день науки и гуманизма.

Открытие астероида главного пояса Жозефина

Пояс Жозефина wikipedia.org

В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа открыт астероид главного пояса Жозефина.

Венера-1

Макет Венеры-1 wikipedia.org

12 февраля 1961 года в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции Венера-1. Этот космический аппарат, запущенный с использованием ракеты-носителя Молния, предназначался для исследования планеты Венера.

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Но в тот раз не всё прошло так, как задумывали конструкторы, инженеры и ученые. Связь со спутником была потеряна, когда он находился на расстоянии порядка 2 млн. километров от Земли. Тем не менее, это событие стало новым рекордом СССР в освоении космоса. Советский космический аппарат стал первым, пролетевшим так близко от другой планеты.

Даже неудача, вызванная потерей связи со станцией, была впоследствии учтена при проектировании новых аппаратов и организации системы связи с ними. Запуск АМС Венера-1 стал не просто рекордом. Это было испытание новых систем, двигательных установок, измерительных приборов, систем связи и т.д.

Впервые была применена система ориентации по Солнцу и звезде Канопус. Первый в мире запуск космического аппарата с околоземной орбиты для исследования другой планеты еще незадолго до 1961 года казался сравнимым с чем-то из области научной фантастики, являясь частью теории. Венера-1 подтвердила теоретические выкладки, внесла определённые правки и сделала шаг на пути превращения мечты в реальность.

Напомним, днем ранее мы вспоминали получение патента на пароход и открытие гравитационных волн.