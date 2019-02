День в истории: Патент на пароход и открытие гравитационных волн

В этот день, 11 февраля, произошли такие события.

Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Наука, техника и инновации в целях развития", в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.

А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция (70/212), провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, известного как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Основной целью Резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. И хотя за последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов в данном деле, но женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере.

Исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определенный дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.

Патент на пароход

Пароход Клермонт polzam.ru

Революцию в кораблестроении, связанную с применением энергии пара, начали готовить задолго до появления надежных паровых машин.

Считается, что первым эту идею выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта.

В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами, о котором почти не сохранилось достоверных сведений. По одной из версий, после успешного испытания его сломали лодочники, боявшиеся остаться без работы.

Через 30 лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул.

Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход "Шарлотта Дундас", а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил "Клермонт" – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда "чудовище Фултона", изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения.

11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию "Клермонта" и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем "Фултон Первый", также известный под названием "Демологос".

Открытии гравитационных волн

Гравитационные волны hi-news.ru

11 февраля 2016 года было объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн коллаборациями LIGO и VIRGO. Сигнал слияния двух чёрных дыр с амплитудой в максимуме около 10−21 был зарегистрирован 14 сентября 2015 года в 9:51 UTC двумя детекторами LIGO в Хэнфорде и Ливингстоне через 7 миллисекунд друг от друга, в области максимальной амплитуды сигнала (0,2 секунды) комбинированное отношение сигнал-шум составило 24:1. Сигнал был обозначен GW150914. Форма сигнала совпадает с предсказанием общей теории относительности для слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных; возникшая черная дыра должна иметь массу 62 солнечные и параметр вращения a = 0,67. Расстояние до источника около 1,3 миллиарда световых лет, излученная за десятые доли секунды в слиянии энергия — эквивалент около 3 солнечных масс.

Благодаря практически одновременному наблюдению гравитационно-волнового события GW170817 и электромагнитного сигнала GRB 170817A впервые установлены прямые ограничения на отклонение скорости гравитационных волн от скорости света. Если такое отклонение существует, оно лежит в пределах от −3×10−15 до +0,7×10−15, то есть совместимо с нулем в пределах погрешности.

За экспериментальное обнаружение гравитационных волн в 2017 году была присуждена Нобелевская премия по физике.

