Ученые оценили способность людей убивать роботов

Чем человечнее выглядит робот, тем больше его жалко.

Известный мысленный эксперимент из области этики предлагает выбрать, по какому пути направить тяжелую вагонетку — в сторону, где она неизбежно убьет одного человека, или в другую, где жертвой окажется другой. В различных версиях «Проблемы вагонетки» рассматриваются разные сочетания потенциальных жертв: группа преступников или один невинный человек, здоровый человек или группа безнадежно больных, великий хирург или ребенок и тому подобное. Профессор нидерландского Университета Неймегена Рик ван Баарен (Rick van Baaren) и его команда поставили перед добровольцами подобную дилемму применительно к роботам.

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В самом деле, роботы все глубже интегрируются в нашу жизнь, а многие из них становятся все более антропоморфными. Психологам, социологам и многим другим важно понять, как формируется наше отношение к ним и от чего зависит. Об этом европейские ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Social Cognition. В ходе первого эксперимента участники решали "Проблему вагонетки" применительно к людям и роботам, антропоморфным и нет. В ходе второго этапа психологи рассмотрели, какие именно факторы влияют на антропоморфное восприятие робота.

"Чем более "человечным" воспринимается робот — а точнее говоря, чем большая эмоциональность приписывается машине, тем реже наши подопытные соглашались принести ее в жертву", — говорит один из авторов работы Маркус Полус (Markus Paulus). Возможно, это вполне ожидаемые результаты, однако ученые делают довольно смелые выводы, указывая на необходимость разумных ограничений при создании антропоморфных машин.

"Попытки "гуманизировать" роботов не должны заходить слишком далеко, — говорит Маркус Полус. — Иначе они создадут конфликт с их первоначальной задачей — помощью людям".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали робота из жидкого метала.

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