День в истории: Появление утюга и первое столкновение в космосе

В этот день, 10 февраля, произошли такие события.

День рождения утюга

Духовой утюг wikipedia.org

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В 4 веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях или рубелем – приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на скалку и катали по ней доску.

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Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

В 18 веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля, для раздувания углей нужно было периодически дуть в боковые отверстия на утюге. Потом появились утюги, в корпусе которых находилась металлическая трубочка для подсоединения к газовому баллону, на крышке утюга был расположен насос.

Были и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. Поверхность такого утюга нагревалась спиртом, залитым внутрь, который поджигался по мере необходимости. Из-за дефицита спирта такое новшество долго не просуществовало.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью. Так, за спиртовый утюг можно было купить стадо овец. Были и алюминиевые утюги, созданные не для глажения, а для вывоза цветного металла за рубеж.

С появлением электричества и развитием техники, появились электрические утюги. С точки зрения электротехники, их принцип основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент. Как правило, конструкция утюга предусматривает расположение нагревательного элемента как можно ближе к подошве и наличие ручки из термоизолированного материала во избежание ожогов.

В современных электрических утюгах есть небольшой резервуар для воды, вода используется для образования пара, позволяющего добиться большей эффективности глажения.

День рождения Виктора Гензена

Виктор Гензен wikipedia.org

Виктор Гензен родился 10 февраля 1835 года в датском городе Шлезвиг.

С 1871 по 1891 годы был профессором физиологии Университета имени Христиана Альбрехта в Киле (в 1877—1878 и 1887—1889 годах был его ректором).

В 1887 году Виктор Гензен ввел в науку термин "планктон" — для обозначения сообщества водных организмов со специфическим образом жизни в толще воды.

Умер 5 апреля 1924 года.

Первое столкновение искусственных спутников

Столкновение спутников wikipedia.org

Столкновение спутников Космос-2251 и Iridium 33 — первый известный случай столкновения двух искусственных спутников в космосе. Столкновение произошло 10 февраля 2009 года над территорией Российской Федерации (над полуостровом Таймыр, над точкой 72,5° с. ш., 97,9° в. д.), на высоте 788,6 километра.

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Скорости обоих спутников были приблизительно равны и составляли около 7470 м/с, относительная скорость была равна около 11,7 км/с.

Искусственные спутники — "Космос-2251", принадлежавший Космическим войскам России, выведенный на орбиту в 1993 году и функционировавший до 1995 года, и Iridium 33, один из 72 спутников оператора спутниковой телефонной связи Иридиум, запущенный на орбиту в 1997 году, в результате столкновения разрушились полностью.

Масса американского спутника Иридиум составляла 600 кг, а российского аппарата Космос-2251 — 900 кг. В результате столкновения образовалось около 600 обломков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый полет Боинга и рождение Майбаха.

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