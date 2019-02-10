День в истории: 10 февраля - Появление утюга и первое столкновение в космосе
День рождения утюга
Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В 4 веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.
Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. На Руси до появления утюга ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях или рубелем – приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на скалку и катали по ней доску.
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Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.
В 18 веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля, для раздувания углей нужно было периодически дуть в боковые отверстия на утюге. Потом появились утюги, в корпусе которых находилась металлическая трубочка для подсоединения к газовому баллону, на крышке утюга был расположен насос.
Были и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. Поверхность такого утюга нагревалась спиртом, залитым внутрь, который поджигался по мере необходимости. Из-за дефицита спирта такое новшество долго не просуществовало.
Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью. Так, за спиртовый утюг можно было купить стадо овец. Были и алюминиевые утюги, созданные не для глажения, а для вывоза цветного металла за рубеж.
С появлением электричества и развитием техники, появились электрические утюги. С точки зрения электротехники, их принцип основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент. Как правило, конструкция утюга предусматривает расположение нагревательного элемента как можно ближе к подошве и наличие ручки из термоизолированного материала во избежание ожогов.
В современных электрических утюгах есть небольшой резервуар для воды, вода используется для образования пара, позволяющего добиться большей эффективности глажения.
День рождения Виктора Гензена
Виктор Гензен родился 10 февраля 1835 года в датском городе Шлезвиг.
С 1871 по 1891 годы был профессором физиологии Университета имени Христиана Альбрехта в Киле (в 1877—1878 и 1887—1889 годах был его ректором).
В 1887 году Виктор Гензен ввел в науку термин “планктон“ — для обозначения сообщества водных организмов со специфическим образом жизни в толще воды.
Умер 5 апреля 1924 года.
Первое столкновение искусственных спутников
Столкновение спутников Космос-2251 и Iridium 33 — первый известный случай столкновения двух искусственных спутников в космосе. Столкновение произошло 10 февраля 2009 года над территорией Российской Федерации (над полуостровом Таймыр, над точкой 72,5° с. ш., 97,9° в. д.), на высоте 788,6 километра.
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Скорости обоих спутников были приблизительно равны и составляли около 7470 м/с, относительная скорость была равна около 11,7 км/с.
Искусственные спутники — “Космос-2251“, принадлежавший Космическим войскам России, выведенный на орбиту в 1993 году и функционировавший до 1995 года, и Iridium 33, один из 72 спутников оператора спутниковой телефонной связи Иридиум, запущенный на орбиту в 1997 году, в результате столкновения разрушились полностью.
Масса американского спутника Иридиум составляла 600 кг, а российского аппарата Космос-2251 — 900 кг. В результате столкновения образовалось около 600 обломков.
Напомним, днем ранее мы вспоминали первый полет Боинга и рождение Майбаха.
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