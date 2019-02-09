День в истории: 9 февраля - Первый полет Боинга и рождение Майбаха

В этот день, 9 февраля, произошли такие события.

День рождения Вильгельма Майбаха

Вильгельм Майбах amsrus.ru

Аугуст Вильгельм Майбах родился 9 февраля 1846 года в Хайльбронне. Когда мальчику было 8 лет, его семья переехала из Левенштайна в Штутгарт. А через три года он осиротел.

До тринадцати лет он жил в приюте в Ройтлингене для детей из бедных семей. В этом приюте Вильгельм Майбах получает профессию чертежника и конструктора.

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В пятнадцать он начал свое техническое образование на машиностроительном заводе в Ройтлингене. Несколько позже Майбах знакомится с руководителем машиностроительного завода Готлибом Даймлером. Вместе они увлеклись идеей транспортного двигателя внутреннего сгорания, который был бы легче и меньше стационарного, выпускаемого на заводе. Но их идея не получила поддержки.

Около 1900 года Майбах конструирует автомобиль Мерседес по заказу австрийского предпринимателя и генерального консула Эмиля Еллинека. Это транспортное средство было тогда новым словом техники. При его разработке Майбах использует свои изобретения: охладитель и коробку передач. Еллинек называет модель в честь своей дочери Мерседес. А девятью годами позже Вильгельм Майбах вместе со своим сыном Карлом основывают фирму Моторостроение Майбаха в Биссингене-на-Энце. Их компания производила моторы Цеппелин и в последствии автомобили класса “люкс“ в Фридрихсхафене.

Вильгельм Майбах умер 29 декабря 1929 года в Канштате (район Штутгарта, Германия) и был похоронен рядом с Готлибом Даймлером на канштатском кладбище Уфф-Кирххоф. Автомобильная марка Майбах в настоящее время принадлежит компании Daimler AG.

День рождения Жака Моно

Жак Моно peoples.ru

Жак Люсьен Моно родился 9 февраля 1910 года в Париже, в семье французского художника и американки. В 1917 году вместе с семьей переехал в Южную Францию, где в основном и провел свое детство.

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Интересом к биологии Жак был во многом обязан своему отцу, который был весьма эрудированным человеком и сам увлекался этой наукой. Жак Моно получил образование в Каннском лицее, а в 1928 году поступил на факультет естественных наук в Париже. Он тогда еще не понимал, что знания, даваемые там, отставали от современной биологической науки, по крайней мере, на пару десятилетий. Жак заинтересовался микробиологией и физиологической генетикой и весьма в этом преуспел.

В 1938 году Моно женился на Одетт Бруль, у них рождаются сыновья-близнецы, Оливье и Филипп. Жак Люсьен Моно преподавал в Калифорнийском технологическом институте, в Пастеровском институте, был профессором химии метаболизма в Сорбонне, с 1967 года – профессором в Колледж де Франс, а с 1971 года Моно становится директором Пастеровского института.

Основные труды Моно посвящены изучению роста бактерий, индукции и репрессии ферментов, исследованию механизма регуляции синтеза белка у бактерий. Он разработал метод непрерывного культивирования бактерий.

В 1958 году предложил (совместно с Ф.Жакобом и А.М.Львовым) схему синтеза белка в бактериальной клетке, за что был удостоен в 1965 году Нобелевской премии по физиологии и медицине. В своей широко известной биологической и философской работе Случайность и необходимость (1970) Моно, основываясь на последних открытиях в области биохимии, утверждал, что все формы жизни – это результат случайных мутаций (случайность) и дарвиновского отбора (необходимость).

Жак Моно умер 31 мая 1976 года в Каннах.

Первый полет Боинга 747

Boeing 747 airlines-inform.ru

Самолет Боинг 747 (Boeing 747), выпускаемый американской компанией Boeing, – первый в мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер. Идея разработки лайнера возникла во время бурного роста объёмов авиаперевозок в 1960-х годах.

Боинг 707, господствовавший в то время на рынке авиаперевозок США, уже с трудом справлялся с растущим потоком пассажиров. Изначальный проект представлял собой полностью двухпалубный самолет, однако с такой конфигурацией возникали некоторые трудности, и от схемы отказались в пользу “горба“.

Boeing дал обещание Pan Am доставить первый самолет к 1970 году – то есть необходимо было разработать, построить, испытать и сертифицировать самолет меньше чем за 4 года. И свое обещание выполнил.

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9 февраля 1969 года самолет совершил свой первый полет. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полет которого состоялся в 2005 году.

Boeing 747 имеет двухпалубную компоновку, при этом верхняя палуба значительно уступает по длине нижней. Размеры и своеобразный “горб“ верхней палубы сделали Boeing 747 одним из наиболее узнаваемых самолетов в мире, героем десятков кинофильмов и символом гражданской авиации.

Существует несколько различных вариантов Boeing 747, большинство из которых могут совершать перелеты большой дальности. Рекордсменом среди 747 является Боинг австралийской авиакомпании Qantas Airways. Он совершил в 1989 году беспосадочный перелет из Лондона в Сидней, преодолев тем самым 18000 км за 20 часов 9 минут, не имея на борту ни пассажиров, ни груза.

Самолет вполне окупил затраты на его создание. Но не так-то проста судьба этого лайнера. Изначально крупные авиакомпании относились к новому самолету несколько скептически. Этому были причины: топливная неэкономичность, увеличивающая цену билетов, большие габариты, создающие проблемы соответствия инфраструктурам аэропортов. Но, несмотря на высокую стоимость, благодаря высокой экономичности массовых авиаперевозок и лизинговым схемам эксплуатации, это один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолетов.

По состоянию на ноябрь 2016 года, всего было заказано 1556 экземпляров различных модификаций Boeing 747, из них поставлено заказчикам 1527 самолетов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали азбуку Морзе и рождение Менделеева.