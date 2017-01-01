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В Google Chrome появилась темная тема

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Яркость экрана будет намного ниже.
Google Chrome получил темную тему
Google Chrome получил темную тему
google

В Chrome Canary 74 появилась поддержка тёмной темы, которая автоматически подстраивается под общесистемное оформление. Учитывая, что тёмное оформление есть на macOS и Windows 10, это позволит автоматически снижать яркость экрана почти на любой операционной системе. Скачать браузер можно на официальном сайте компании Google.

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На данный момент пока не ясно, как именно будет работать в будущем. Пока нет никаких настроек, очевидно, они «спрятаны» в глубинах браузера. На текущий момент смена оформления автоматическая и зависит, похоже, только от времени суток.

Как ожидается, тёмная тема оформления может появиться в 74-й версии браузера, которая выйдет в апреле. Возможно, в ней также появится функция инвертирования для веб-сайтов, чтобы подстроить их оформление под общий фон. Но это пока неточно. При этом отметим, что подобная функциональность на Linux существует уже много лет. Также отметим, что о других нововведениях Chrome 74 пока не сообщается, хотя они наверняка ожидаются.

Также следует напомнить, что и другие разработчики экспериментируют с тёмными темами. Подобное оформление они ранее добавили в одну из последних сборок Яндекс.Браузера, хотя пользователи моментально раскритиковали нововведение. Как оказалось, перекрашиваются не все элементы, а только верхние. В компании пообещали исправить ошибку.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome предупредит о фальшивых сайтах.

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Теги: Google Chrome, браузер
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