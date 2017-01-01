Microsoft просит всех отказаться от браузера Internet Explorer

Браузер безнадежно устарел и стал уязвим.

Корпорация Microsoft попросила пользователей больше не использовать Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию. Он не поддерживает новые веб-стандарты и сильно уязвим к хакерским атакам.

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В своём заявлении Microsoft назвала Internet Explorer решением для обеспечения совместимости, а не браузером для повседневного использования. Кроме того, корпорация признала, что многие веб-разработчики тестируют свои сайты только в Chrome, Firefox или Edge.

Большинство пользователей уже давно не используют Internet Explorer, однако в корпоративном сегменте не всё так просто. В некоторых российских бухгалтериях и банках системы до сих пор требуют старый браузер для корректной работы, а компаниям убыточно переделывать систему под новые веб-стандарты.

Несмотря на то, что в комплекте с Windows 10 поставляется браузер Edge, предприниматели не торопятся переходить на него, так как не видят в этом выгоды, считает The Verge. Кроме того, его нельзя установить на Windows 7 или Windows 8, что усложняет работу.

Сейчас Microsoft работает над новой версией Edge, которую делают на базе Chromium. Тот же движок использует Google Chrome.

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