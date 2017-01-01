Видео дня: Экстремальная рыбалка и Катерина Бегу – Dragostea Din Tei
Экстремальная рыбалка и жертвы пиратов. Бразилия. Мир наизнанку 10 сезон 13 выпуск
Дмитрию Комарову удалось попробовать свежевыловленную пираруку и это была самая вкусная рыба в его жизни! Местные рыбаки поймали 70-килограммового хищника и приготовили гиганта на мангале из бамбуковых веток. Пришло время познакомиться с пиратами Амазонии.
Катерина Бегу – “Dragostea Din Tei“ – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон
Катерина Бегу исполнила песню "Dragostea din tei" O-Zone на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 9 сезона Голоса страны.
Напомним, днем ранее в тренды попали Свадьба вслепую и необычная канцелярия на День Св. Валентина.
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