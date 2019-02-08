День в истории: 8 февраля - Азбука Морзе и рождение Менделеева

В этот день, 8 февраля, произошли такие события.

День рождения Бернара Куртуа

Бернар Куртуа airfreshener.club

Бернар Куртуа родился в 1777 году в Дижоне, столице провинции Бургундия, Франция. Формального школьного образования не получил. Его отец Жан-Батист Куртуа происходил из семьи местных сапожников, а мать Мари Блэ была дочерью крестьянина. Когда они заключили брак в 1771 году, Жан-Батист был камердинером 82-летнего Бушена де Грандмона, первого президента Дижонской торговой палаты и владельца городской гостиницы. После того, как их первый сын умер в 1772 году, у Мари и Жана-Батиста появились 6 детей: дочь Катерина, сыновья Пьер, Бернар, Жан-Батист, затем в 1780 г. близнецы Анне-Мари и Пьер. Жан-Батист-старший после смерти Грандмона в 1772 г. стал торговать вином, а когда гостиницу продали Дижонской Академии наук, и там открылась химическая лаборатория, он в 1775 г. устроился туда лаборантом.

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В 1811 году Бернар Куртуа впервые получил йод реакцией серной кислоты с раствором золы морских водорослей. Бернар был признан как первооткрыватель йода только через два года. Около 1820 г. немецкие врачи, посетившие Париж, рассказали Куртуа о многочисленных ценных медицинских свойствах, которыми обладает йод. Это стало известно из медицинского исследования швейцарского врача Жана-Франсуа Куанде, который обнаружил, что йод ― эффективное средство от зоба и ряда других болезней.

При поддержке Клемана и Дезорма Бернар развил промышленный процесс, в котором использовался хлор для получения йода из маточного раствора золы морских водорослей. Куртуа впервые появляется как производитель высококачественного йода и его солей в 1822 г. по адресу в Париже - Набережная Сите, 3 (теперь часть Набережной Корсики).

Бизнес Бернара оставался небольшим, несмотря на растущие потребности в йоде (по мере того, как становилось известно о его медицинских свойствах). Через некоторое время он производил 400 кг йода в год по цене 100 франков за килограмм (Бернар продавал по 600 франков). Бизнес Бернара существовал до тех пор, пока его не выкупили Кутюрьер & Компани в 1835 г. Затем он стал жить в доме 12 на Лимпасс де Реколле.

В 1831 г. Королевская академия наук наградила Бернара Куртуа 6000 франками как часть премии Монтиона по рекомендации Луи-Жака Тенара. Однако, когда он умер у себя дома 27 сентября 1839 г. в возрасте 61 года, он ничего не оставил вдове и сыну. Он был похоронен во временной могиле на 5 лет на кладбище Севера, где теперь похоронен Куртуа, неизвестно. Маделина как вдова Бернара Куртуа, первооткрывателя йода, получила финансовую помощь от Общества Поощрения Национальной промышленности и от Общества Фармацевтики.

Азбука Морзе

Сэмюэл Морзе wikipedia.org

Сэмюэл Морзе, американский художник и первый президент Национальной Академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Художник загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом.

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В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась не читаемой.

Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

8 февраля 1838 года в здании того же Нью-Йоркского университета Морзе успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15 километровой линии.

День рождения Дмитрия Менделеева

Дмитрий Менделеев wikipedia.org

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в селе Верхние Аремзяны недалеко от Тобольска, в семье директора гимназии и попечителя училищ. Он был четырнадцатым ребенком в семье. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика вскоре после его рождения умер.

В 15 лет Дмитрий Менделеев окончил гимназию. Его мать приложила немало усилий, чтобы юноша продолжил образование.

В 1850 году он поступает в Главный педагогический институт в Москве, где когда-то учился его отец. В возрасте 21 года Менделеев блестяще выдержал выпускные экзамены, а его дипломная работа о явлении изоморфизма была признана кандидатской диссертацией.

В 1857 году Менделеев стал приват-доцентом при Петербургском Университете. 1859-1861 годы провел на стажировке в различных университетах Франции и Германии.

В 1859 году он сконструировал пикнометр – прибор для определения плотности жидкости, в 1860 году открыл критическую температуру абсолютного кипения жидкостей. В 1863 году вышел его учебник “Органическая химия“, который был удостоен Демидовской премии.

В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию, в которой заложил основы нового учения о растворах, и стал профессором Петербургского университета. Преподавал Менделеев и в других высших учебных заведениях.

Открытие Менделеевым в 1869 году периодического закона стало не только одним из крупнейших событий в истории химии 19 столетия, но и в известном смысле одним из самых выдающихся достижений человеческой мысли минувшего тысячелетия.

2 февраля 1907 года Дмитрий Иванович Менделеев скончался в Петербурге. В его честь назван элемент № 101 – менделевий, его имя носят многие географические объекты, музеи, учебные заведения, населенные пункты и улицы.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый огнетушитель и свободный полет в космосе.