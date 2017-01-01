Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Снято на iPhone: Лучшие фото, сделанные на телефон Apple

Комментариев: 0
В конкурсе Apple могли участвовать все желающие.

В самом начале 2019 года Apple запустила конкурс фотографии Снято на iPhone. С 22 января по 7 февраля любой желающий мог опубликовать авторскую фотографию в Instagram или Twitter с хэштегом #ShotOniPhone, чтобы принять участие в этом челлендже.

Уже сейчас по этому хэштегу можно найти сотни крутых фотографий из самых разных уголков планеты. Некоторые вызывают откровенное недоверие, на Айфон ли это снято?

Судить это будут специально приглашенные Apple профессиональные фотографы, а нам остается только завидовать простым людям, которые живут в живописном месте или смогли поймать необыкновенно удачный кадр.

Напомним, ранее были названы лучшие фото 2018 года, сделанные на iPhone.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: конкурс, iPhone, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь