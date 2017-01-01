Снято на iPhone: Лучшие фото, сделанные на телефон Apple

В конкурсе Apple могли участвовать все желающие.

В самом начале 2019 года Apple запустила конкурс фотографии Снято на iPhone. С 22 января по 7 февраля любой желающий мог опубликовать авторскую фотографию в Instagram или Twitter с хэштегом #ShotOniPhone, чтобы принять участие в этом челлендже.

Уже сейчас по этому хэштегу можно найти сотни крутых фотографий из самых разных уголков планеты. Некоторые вызывают откровенное недоверие, на Айфон ли это снято?

Судить это будут специально приглашенные Apple профессиональные фотографы, а нам остается только завидовать простым людям, которые живут в живописном месте или смогли поймать необыкновенно удачный кадр.

Напомним, ранее были названы лучшие фото 2018 года, сделанные на iPhone.

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