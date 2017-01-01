Новый марсоход назвали в честь исследовательницы структуры ДНК

Марсоход получит имя Розалинд Франклин.

Европейское космическое агентство выбрало для ровера, который отправится на Марс в 2020 году в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс», имя Розалинд Франклин, исследовательницы структуры ДНК, которая умерла за несколько лет до вручения Нобелевской премии за это открытие. Об этом говорится в сообщении ESA.

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Совместная программа ESA и Роскосмоса по исследованию Марса включает в себя две миссии. Первый этап программы начался в 2016 году, когда с космодрома Байконур была запущена станция «ЭкзоМарс-2016». Она состоит из научного орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационного спускаемого модуля Скиапарелли, который разбился при посадке из-за ошибки программного обеспечения. Старт второй миссии ЭкзоМарса запланирован на июль 2020 года. На перелетном модуле, разработанном европейцами, планируется доставить на Марс российский спускаемый аппарат, который опустит на поверхность стационарную автономную научную станцию и марсоход массой около 350 килограммов.

Имя для марсохода ЭкзоМарс-2020 выбирали с помощью конкурса. Всего на него поступило более 36 тысяч заявок от граждан европейских государств, из которых жюри выбрало имя Розалинд Франклин, биофизика и рентгенографа, чьи снимки помогли Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику сделать выводы о структуре ДНК. Директор ESA Ян Ворнер заявил, что "это имя напоминает нам, что потребность к исследованию заключена в наших генах, а наука — в нашей ДНК".

В ноябре прошлого года рабочая группа по выбору места посадки для миссии "ЭкзоМарс" рекомендовала посадить спускаемый аппарат на плато Оксия в северном полушарии Марса, недалеко от экватора.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Insight сделал селфи на Красной планете.

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