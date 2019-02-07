В Skype появилось размытие фона при видеозвонке

Искусственный интеллект скрывает фон от звонящего.

Microsoft добавила в мессенджер Skype новую функцию, позволяющую замыливать фон во время видеозвонка. Она работает на базе искусственного интеллекта, который точно распознаёт пользователя, определяя даже такие детали, как руки и волосы.

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Всё, что позади пользователя, будет размыто в режиме реального времени, чтобы собеседник, к примеру, не видео бардака в комнате или посторонних предметов.

Эта функция доступна в свежем варианте Skype для настольных компьютеров, в веб-версии и на мобильных гаджетов. Пока поддерживаются не все устройства. Включается размытие в настройках мессенджера или с помощью специальной кнопки во время видеозвонка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype появится запись видеозвонков.

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