В Skype появилось размытие фона при видеозвонке
Microsoft добавила в мессенджер Skype новую функцию, позволяющую замыливать фон во время видеозвонка. Она работает на базе искусственного интеллекта, который точно распознаёт пользователя, определяя даже такие детали, как руки и волосы.
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Всё, что позади пользователя, будет размыто в режиме реального времени, чтобы собеседник, к примеру, не видео бардака в комнате или посторонних предметов.
Эта функция доступна в свежем варианте Skype для настольных компьютеров, в веб-версии и на мобильных гаджетов. Пока поддерживаются не все устройства. Включается размытие в настройках мессенджера или с помощью специальной кнопки во время видеозвонка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Skype появится запись видеозвонков.
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