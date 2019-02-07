Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Skype появилось размытие фона при видеозвонке

Комментариев: 2
Искусственный интеллект скрывает фон от звонящего.
Skype научился размывать фон
Skype научился размывать фон
Skype.com

Microsoft добавила в мессенджер Skype новую функцию, позволяющую замыливать фон во время видеозвонка. Она работает на базе искусственного интеллекта, который точно распознаёт пользователя, определяя даже такие детали, как руки и волосы.

Читай также: Microsoft убьет классический Skype

Всё, что позади пользователя, будет размыто в режиме реального времени, чтобы собеседник, к примеру, не видео бардака в комнате или посторонних предметов.

Эта функция доступна в свежем варианте Skype для настольных компьютеров, в веб-версии и на мобильных гаджетов. Пока поддерживаются не все устройства. Включается размытие в настройках мессенджера или с помощью специальной кнопки во время видеозвонка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype появится запись видеозвонков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Skype
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Alex_Shadow    07.02.2019, 15:59
Оценка:  0
Alex_Shadow
Представьте насколько был бы удобен и прост Скайп, будь его разработчиком не Микрософт, а Гугл
Alex_Shadow    07.02.2019, 15:54
Оценка:  0
Alex_Shadow
Вот это да!!!! Ничего себе!!!!! ВАУ!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь