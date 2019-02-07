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Гигантский боевой робот попытался сыграть на пианино

Комментариев: 1
У робота почти получилось.
Робот хотел поиграть на пианино
Робот хотел поиграть на пианино
скриншот видео

В перерывах между состязаниями грозные боевые машины проекта Megabots приобщаются к высокому искусству. Правда, оказалось, что очень непросто играть на пианино, когда ты — многотонная машина убийства.

Гигантский боевой робот попытался сыграть на пианино
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Напомним, ранее сообщалось, что робота научили кататься на скейтборде и роликах.

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Теги: робот, пианино, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.02.2019, 13:42
Оценка:  0
гость
У робота Бориса получилось бы))
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