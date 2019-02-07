У робота почти получилось.

В перерывах между состязаниями грозные боевые машины проекта Megabots приобщаются к высокому искусству. Правда, оказалось, что очень непросто играть на пианино, когда ты — многотонная машина убийства.

Гигантский боевой робот попытался сыграть на пианино 0:00 / 02:29

Напомним, ранее сообщалось, что робота научили кататься на скейтборде и роликах.

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