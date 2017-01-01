Видео дня: Свадьба вслепую и необычная канцелярия на День Св. Валентина

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Мария и Максим. Свадьба вслепую

В этом выпуске яркая красавица встретит настоящего покорителя сердец, в которого невозможно не влюбиться. Мария до 25 лет успела посетить 25 стран. Она умеет зарабатывать деньги, чувствует себя самодостаточной и мечтает встретить свою половинку. Зажигательную девушку решили познакомить с фитнес-тренером Максимом, который считает себя крутым мачо. У темпераментных супругов совпадают мечты о будущем и взгляды на семью.

Необычная канцелярия на День Св. Валентина

День Влюбленных – это праздник для всех. А еще – отличный повод разнообразить школьную рутину необычными тематическими канцтоварами. Смотри как сделать яркие мелки-сердечки, симпатичный сердечный конвертик, тетрадку, и даже замок с ключиком в форме сердца.

Напомним, днем ранее в тренды попали Киселев у Дудя и Дичь от Толстого.