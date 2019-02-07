Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Медики создали таблетку с реактивным двигателем

Комментариев: 1
Таблетка доставляется в кишечник быстрее.
Таблетки доставляются быстрее
Таблетки доставляются быстрее
freepik.com

Не всякое лекарство можно взять и проглотить. Многие из них таким путем не поступят к больной ткани или органу, многие просто переварятся в желудочно-кишечном тракте. Часто препарат приходится принимать в избыточном количестве, и лишь небольшая часть его попадает к месту назначения. Некоторые токсичны и наносят серьезный ущерб здоровым тканям. Эти и другие проблемы заставляют медиков использовать иные средства, в том числе уколы.

Читай также: Умной таблеткой можно управлять через смартфон

Тем временем ученые работают над технологиями адресной доставки лекарств. Для этого апробируются самые разные концепции — от наночастиц до ультразвука и рентгена. А в новой статье, опубликованной в журнале Nano Letters, Джозеф Ван (Joseph Wang), Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для доставки таблетки со встроенным "реактивным двигателем".

Механических деталей в них, конечно, не применяется: в углубление пилюли просто помещаются наночастицы диоксида титана и магния. Взаимодействуя с водой, они создают реактивную струю, толкающую таблетку вперед. Осталось добавить в эту систему действующее вещество и покрыть ее клеточной мембраной для защиты от желудочного сока. Эксперименты с лабораторными животными подтвердили, что такая "реактивная пилюля" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

Напомним, ранее сообщалось, что создан препарат от старения тела.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: таблетки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
    07.02.2019, 10:55
Оценка:  -1
Я заробляю більше $ 7k на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував слухати інших людей, які розповідають, скільки грошей вони можуть заробити в Інтернеті, тому я вирішив розібратися. Ну, це те, що все правда і повністю змінило моє життя.

Відвідайте тут..>>> w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь