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День в истории: 7 февраля - Первый огнетушитель и свободный полет в космосе

Комментариев: 3
В этот день, 7 февраля, произошли такие события.

Запатентован первый огнетушитель

Первый огнетушитель
Первый огнетушитель
nasa

Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения брали воду. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который был запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

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Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

Сейчас производство огнетушителей поставлено на конвейер. Для этого есть несколько причин. Во-первых, нужно соблюдать законы, предписывающие следование правилам техники пожарной безопасности, а для этого в каждом учреждении обязательно должны находиться проверенные пожарными службами огнетушители в установленном количестве. Во-вторых, огнетушители необходимы для сохранения автомобилей и другого личного имущества от огненной стихии. 

Первый свободный полет в космосе

Выход в открытый космос
Выход в открытый космос
nasa

В 1984 году астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс (специалист полета шаттла Челленджер STS-41B) стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

День рождения Чижевского

Александр Чижевский
Александр Чижевский
nasa

Александр Леонидович Чижевский родился 7 февраля 1897 года в городе Цехановец (сегодня - Польша). В 1913-1915 годах учился в калужском реальном училище Шахмагонова. Именно в это время произошло его знакомство с Циолковским, оказавшее огромное влияние на дальнейшее формирование его как ученого.

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В 1915 году Чижевский выступил с докладом на заседании общества по изучению природы города Калуга. Тема его доклада “Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли“. В 1915 году Чижевский поступил в Калужское отделение Московского археологического института. А уже в 1918 году защитил в МГУ свою докторскую диссертацию на тему “Исследование периодичности всемирно-исторического процесса“.

После этого, имея докторскую степень и преподавая археологию, Чижевский начал обучение на медицинском и естественно-математическом факультетах МГУ. С 1924 года Чижевский работал в лаборатории зоопсихологии. Здесь он начал изучение влияния аэроионизации на физиологические функции различных живых организмов. В 1942 году ученый был репрессирован и до 1950 года находился в лагерях в Казахстане и на Урале, затем до 1958 года был в ссылке в Караганде, где продолжал заниматься научной деятельностью.

Огромная заслуга Чижевского заключается в том, что он первый увидел взаимосвязь живых организмов с космическими явлениями. 

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие германия и первый сигнал о бедствии на море.

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Теги: день в истории, 7 февраля
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Комментариев (3)
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Сейфище    07.02.2019, 13:41
Оценка:  +1
Сейфище
Интересно: как космонавт вернулся на станцию, не имея физической связи с ней через трос? И как была сделана фотография?
Сейфище    07.02.2019, 13:42
Оценка:  +1
Сейфище
И почему нет звёзд?
    07.02.2019, 10:55
Оценка:  -1
Я заробляю більше $ 7k на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував слухати інших людей, які розповідають, скільки грошей вони можуть заробити в Інтернеті, тому я вирішив розібратися. Ну, це те, що все правда і повністю змінило моє життя.

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