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Полеты SpaceX и Boeing перенесли запуск частных кораблей

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Полеты перенесли на неопределенный срок.
SpaceX и Boeing перенесли полеты
SpaceX и Boeing перенесли полеты
NASA

Новое "космическое такси" для астронавтов производства компании SpaceX не совершит свой первый полет к Международной космической станции (МКС) в этом месяце.

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Компании SpaceX и Boeing разрабатывают коммерческие космические капсулы – под названиями Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно – для доставки астронавтов НАСА к орбитальной лаборатории и возврата на Землю.

Компания SpaceX планировала первый беспилотный полет капсулы Crew Dragon к МКС под названием Demo-1 на 23 февраля. Аппарат Starliner должен был совершить аналогичный полет в марте. Однако даты старта для обеих миссий были сдвинуты вправо, объявило НАСА вчера, 6 февраля.

"Теперь агентство ставит целью произвести пуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX для совершения беспилотного пробного полета Demo-1 2 марта. Беспилотный полет аппарата фирмы Boeing под названием Orbital Flight Test теперь состоится не раньше апреля", указали представители НАСА в обновлении статуса программы.

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Следующим важным этапом подготовки этих частных космических кораблей после демонстрационных беспилотных полетов станет тестирование систем аварийного спасения. Компания Boeing планирует проведение этих испытаний в мае, а фирма SpaceX – в июне. Пилотируемые полеты капсул намечены соответственно на июль (SpaceX) и август (Boeing), согласно обновлению статуса, опубликованному НАСА.

Астронавты не отправлялись к МКС с территории США уже начиная с 2011 г., когда была завершена программа космических шаттлов. С этого времени американские астронавты попадают на борт орбитальной станции только при помощи российских космических кораблей Союз.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готовит к полету два корабля.

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Теги: NASA, SpaceX, Boeing
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