Samsung предложил прятать камеру в стилус

Патент на расположение камер предложен для серии Galaxy Note.

Мода на смартфоны с дисплеями, занимающими почти всю лицевую панель, обернулась для разработчиков головной болью. Источником проблем стала фронтальная камера, которую при номинальных рамках по периметру экрана оказалось негде размещать. Кроме ставшей объектом язвительных шуток «моноброви» за последний год производители перепробовали множество альтернативных вариантов — от минималистских каплевидных вырезов и круглых отверстий в дисплеях, в которые помещается только один объектив, до попыток вернуться к позабытому со времён кнопочных мобильных телефонов форм-фактору слайдер. Но и на этом борьба за максимизацию занимаемой экранами площади не прекратилась. У Samsung нашлось новое решение, которое, правда, подойдёт не всем её моделям, а лишь представителям семейства Galaxy Note. Дело в том, что встраивать фотомодуль предлагается в стилус S Pen.

Патент Samsung uspto.gov

Читай также: Samsung официально представила планшет Galaxy Tab A с поддержкой стилуса S Pen

На днях Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) выдало корпорации Samsung Electronics патент на электронное перо, в верхнюю часть которого встроена камера. Такая конструкция не только избавит смартфон от любого рода вырезов, но и позволит оснащать фотомодули продвинутыми системами линз, обеспечивающими полноценный оптический зум. Для управления приближением предполагается оборудовать стилус отдельной кнопкой.

Количество, тип и взаиморасположение линз может варьироваться, при этом разработчикам не придётся беспокоиться, что сложная оптическая система сделает толщину мобильного устройства непомерно большой.

Напомним, что в 2018 году Samsung существенно усовершенствовала S Pen, наделив его функцией беспроводного пульта дистанционного управления смартфоном посредством Bluetooth и встроенным суперконденсатором, перезаряжающимся всего за минуту для последующей работы в течение получаса. В числе новых возможностей стилуса оказалось открытие приложения камеры нажатием кнопки.

Напомним, ранее Samsung рассекретила характеристики Galaxy Note 9.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.