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Видео дня: Киселев у Дудя и Дичь от Толстого

Комментариев: 1
В тренды попали разборы пропагандистов РФ.

Киселев - брат в США, племянник на войне, пенсия

Интервью Дудя с главным пропагандистом Кремля - Дмитрием Киселевым - набрало больше дизлайков, чем лайков. При более чем миллионе просмотров ролик получил 59 тысяч лайков и 110 тысяч дизлайков. В комментариях зрители нелицеприятно высказываются о Киселеве.

НА СЛОВАХ ТЫ ЛЕВ ТОЛСТОЙ, А НА ДЕЛЕ ПЕТР ПРОСТОЙ

Еще один пропагандист - Петр Толстой - удостоился разбора своих слов от российского блогера Александра Балу. Ложь и манипуляции от пропагандиста.

Напомним, ранее в тренды попали #@)₴?$0 з Майклом Щуром и Наталья Повстяна – “Сила высоты“.

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Теги: видео дня, Дмитрий Киселев, Петр Толстой, тренды Youtube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
колокиевский  (аноним)  06.02.2019, 11:24
Оценка:  0
колокиевский
Чесно спробував подивитись. А от не пішло і край, відучили. Полишу це діло на руськостурбованих земляків. Вони те відео зацінять з насолодою, то хай ласують.
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