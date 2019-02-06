Видео дня: Киселев у Дудя и Дичь от Толстого

В тренды попали разборы пропагандистов РФ.

Киселев - брат в США, племянник на войне, пенсия

Интервью Дудя с главным пропагандистом Кремля - Дмитрием Киселевым - набрало больше дизлайков, чем лайков. При более чем миллионе просмотров ролик получил 59 тысяч лайков и 110 тысяч дизлайков. В комментариях зрители нелицеприятно высказываются о Киселеве.

НА СЛОВАХ ТЫ ЛЕВ ТОЛСТОЙ, А НА ДЕЛЕ ПЕТР ПРОСТОЙ

Еще один пропагандист - Петр Толстой - удостоился разбора своих слов от российского блогера Александра Балу. Ложь и манипуляции от пропагандиста.

Напомним, ранее в тренды попали #@)₴?$0 з Майклом Щуром и Наталья Повстяна – “Сила высоты“.

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