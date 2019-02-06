День в истории: 6 февраля - Открытие германия и первый сигнал о бедствии на море

В этот день, 6 февраля, произошли такие события.

Открытие германия

Германий goldform.ru

6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс Винклер открыл химический элемент при анализе минерала аргиродита. Существование элемента за пятнадцать лет до его открытия расчетами предсказал Дмитрий Менделеев.

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Менделеев дал описание физико-химических свойств элемента и назвал его “экасилиций“, что по латыни означает “первый аналог кремния“. Винклер решил назвать его в честь своей страны “германием“.

Менделеев полностью одобрил это решение: “Так как открытие германия является венцом периодической системы, то Вам, как “отцу“ германия, принадлежит этот венец; для меня же является ценной моя роль предшественника и то дружеское отношение, которое я встретил у Вас“.

После поддержки этого названия таким “светилом“ оно просто не могло не утвердиться. А переписка Клеменса Винклера и Дмитрия Менделеева переросла в добрую дружбу ученых.

Германий – один из самых важных составляющих технического прогресса. Ведь именно он стал ведущим полупроводниковым материалом: германиевые диоды и триоды нашли широкое применение в радиоприемниках и телевизорах, счетно-решающих устройствах и в разнообразной измерительной аппаратуре. Однако, знаменит он не только своими уникальными физическими данными.

Германий – один из немногих элементов таблицы Менделеева, который имеет редкостные терапевтические свойства. Спектр его биологического воздействия очень широк: он переносит кислород к тканям организма, повышает иммунный статус и развивает противоопухолевую активность.

Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море

Сигнал бедствия передали азбукой Морзе Ruspekh.ru

7 мая 1895 года ученый Александр Попов на заседании Русского Физико-Химического Общества продемонстрировал прибор, названный им “грозоотметчик“, который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, радиоприемником.

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В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии Попов осуществил прием и передачу сообщений между берегом и военным судном. Практический дебют системы Попова состоялся позже.

Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И в этот же день около другого финского острова – Лавансари – оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гогланда, где находился Ермак. И тогда Попов передал приказ “Ермаку“ по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков.

Этот приказ стал первой официальной радиограммой. К апрелю 1900 года броненосец “Апраксин“ был успешно снят со скалы. Беспроволочный телеграф доказал свою надежность и был принят на вооружение флота.

Патент на интегральную схему

Интегральные схемы wikipedia.org

В конце 1958 года и в первой половине 1959 года в полупроводниковой промышленности состоялся прорыв. Три человека, представлявшие три частные американские корпорации, решили три фундаментальные проблемы, препятствовавшие созданию интегральных схем. Джек Килби из Texas Instruments 6 февраля 1959 года запатентовал принцип объединения, создал первые, несовершенные, прототипы ИС и довел их до серийного производства.

Курт Леговец из Sprague Electric Company изобрел способ электрической изоляции компонентов, сформированных на одном кристалле полупроводника (изоляцию p-n-переходом (англ. P–n junction isolation)).

Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor изобрел способ электрического соединения компонентов ИС (металлизацию алюминием) и предложил усовершенствованный вариант изоляции компонентов на базе новейшей планарной технологии Жана Эрни.

27 сентября 1960 года группа Джея Ласта) создала на Fairchild Semiconductor первую работоспособную полупроводниковую ИС по идеям Нойса и Эрни. Texas Instruments, владевшая патентом на изобретение Килби, развязала против конкурентов патентную войну, завершившуюся в 1966 году мировым соглашением о перекрёстном лицензировании технологий.

В 2000 году за это изобретение Килби стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самое долгое землетрясение и витамин D.