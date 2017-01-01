Apple заплатила за замедление старых iPhone

Сумма не разглашается.

Чуть более года назад Apple уличили в сознательном замедлении максимальной частоты работы однокристальных систем своих смартфонов iPhone, которое компания объяснила желанием снизить энергопотребление на устройствах с изношенными аккумуляторами.

Apple позиционировала свою позицию как желание позаботиться о более продолжительном времени использования этих устройств, однако пользователи, которые платят по 1000 долларов за смартфон, вправе самостоятельно решать, снижать ли производительность устройства даже в случае износа аккумулятора.

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Многие раскритиковали Apple за то, что компания пошла на этот шах, никого не предупредив. Затем Apple принесла публичные извинения, запустила функцию проверки состояния аккумулятора, начиная с прошивки iOS 11.3, а также позволила разблокировать максимальную производительность.

Затем Apple начала акционную программу по замене аккумуляторов, снизив цену с 79 до 29 долларов. Только в прошлом году она заменила 11 млн аккумуляторов, тогда как раньше речь шла об 1-2 млн единиц.

Однако на тот момент компанию уже ждали в суде многочисленные иски. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала документ, в котором говорится о том, что Apple приготовилась к непредвиденным выплатам, связанных с исками по этому вопросу. Для этого в планируемых расходах Apple появилась отдельная статья.

Apple продолжает утверждать, что компания не обманывала пользователей и намеревалась улучшить их впечатления от использования iPphone. Однако компания также готовится к тому, что суд может признать ее виновной по этим искам. Кроме того, в большинстве случаев лучше пойти на мировое соглашение, избежав траты времени и дополнительных средств. Сумма пока не оглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой версии iOs можно будет отключить замедление старых iPhone.

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